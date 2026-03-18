Nace un niño en Galicia por cada 26 que lo hacen en España; en Ourense y Lugo no llegan a cinco al día
VIGO / LA VOZ
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Se trunca en el inicio del 2026 los siete meses de crecimiento en el número de alumbramientos que registraba la comunidad gallega18 mar 2026 . Actualizado a las 12:53 h.
Enero del 2026 pasará a la historia demográfica de Galicia como el peor arranque de año en número de nacimientos registrados de la serie mensual que el Instituto Nacional de Estadística inició en el año