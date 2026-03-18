Nace un niño en Galicia por cada 26 que lo hacen en España; en Ourense y Lugo no llegan a cinco al día

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

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La forma de dormir a los bebés puede contribuir a modificar su temperamento.
La forma de dormir a los bebés puede contribuir a modificar su temperamento. La Voz de la Salud | iStock

Se trunca en el inicio del 2026 los siete meses de crecimiento en el número de alumbramientos que registraba la comunidad gallega

18 mar 2026 . Actualizado a las 12:53 h.

Enero del 2026 pasará a la historia demográfica de Galicia como el peor arranque de año en número de nacimientos registrados de la serie mensual que el Instituto Nacional de Estadística inició en el año

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