Una mañana de huelga en el Hospital Montecelo: «Queremos mejorar nuestras condiciones y la atención»

Cristina Barral Diéguez
Cristina Barral PONTEVEDRA / LA VOZ

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Los médicos se concentraron ayer en Montecelo y después recorrieron un tramo a pie
Los médicos se concentraron ayer en Montecelo y después recorrieron un tramo a pie ADRIÁN BAÚLDE

Entre los pacientes y acompañantes gana la indignación y el cabreo, pero también hay quien entiende que los médicos también tienen derecho a la huelga para conseguir mejoras

19 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El impacto de la huelga de los médicos de hospital se notaba ayer mucho antes de llegar a la puerta de consultas externas de Montecelo, uno de los dos centros del Complexo Hospitalario Universitario de

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