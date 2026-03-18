Una mañana de huelga en el Hospital Montecelo: «Queremos mejorar nuestras condiciones y la atención»
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Entre los pacientes y acompañantes gana la indignación y el cabreo, pero también hay quien entiende que los médicos también tienen derecho a la huelga para conseguir mejoras19 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El impacto de la huelga de los médicos de hospital se notaba ayer mucho antes de llegar a la puerta de consultas externas de Montecelo, uno de los dos centros del Complexo Hospitalario Universitario de