Los nuevos autobuses estatales serán de color verde y turquesa

Identidad visual de los nuevos buses estatales, según la normativa que entró en vigor este martes.

Con la chapa de un vibrante turquesa, y con un toque verde bosque. Así tendrán que circular a partir de ahora todos los autobuses de las líneas estatales que operan una concesión para el Gobierno. Tras quince años con las mismas normas visuales, el Ministerio de Transportes aprobó este martes la nueva imagen corporativa que deberán tener los vehículos que recogen pasajeros al amparo de sus contratos. Hasta ahora, esos autobuses ya estaban obligados a viajar con una serie de distintivos que representaban la marca del Ejecutivo, pero las firmas privadas tenían un mayor protagonismo del que pasarán a tener con las nuevas reglas.

Con la actualización de la normativa —que será obligatoria para todos los autobuses de contratos que se liciten a partir de ahora, y de todos los adjudicados desde el 1 de enero—, el Gobierno se marca como objetivo «reforzar el posicionamiento de la red estatal como un servicio público moderno, identificable y alineado con los principios de movilidad sostenible, cohesión territorial y calidad en la prestación del servicio». La decisión se toma aprovechando la reordenación del mapa concesional de rutas que está llevando a cabo el Ejecutivo, cuyos contratos prestan servicio, con líneas procedentes de otras comunidades, a decenas de concellos en Galicia.

La adopción de una imagen uniforme para todos los vehículos que operan concesiones no es exclusiva del Gobierno central. Ocurre en todas las comunidades autónomas, y también en los municipios con el transporte urbano, garantizando la identificación de los vehículos y vinculándolos visualmente a la Administración responsable del servicio. En Galicia, por ejemplo, los autobuses que prestan concesiones autonómicas están obligados a viajar con el logo —una «G» que camina— de «transporte público de Galicia», que debe ir en la parte delantera, sobre la insignia del autobús, y en el lateral, a la izquierda de la puera por la que acceden los viajeros. En un primer momento, el logo era naranja, y pasó después a azul.

En el caso de los estatales, según recoge ya el Boletín Oficial del Estado (BOE), la parte delantera de deberá ser de color turquesa vibrante, la misma tonalidad —similar al color menta— que cubrirá la práctica totalidad de los laterales y sobre la que irá, centrado en cada lateral, el logo del operador privado. El color será distinto en la parte lateral más ulterior y en el trasero del autobús, dos zonas que deberán adoptar un vinilo de tonalidad verde bosque. En esa posición, ocupando un ancho «de dos quintas partes del alto total del vehículo», deberá aparecer el logo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

También en el vinilo trasero, pero en el vidrio y sobre la marca gubernamental, irá el logotipo de «BUS.ES», una marca que ya existía hasta ahora, pero que actualiza su imagen hacia un vector más contemporáneo y adaptado a las tendencias actuales del diseño. Se trata de un icono en el que la parte delantera de un autobús dibuja una «E» de la que sale una circunferencia. Desde el 2011, todos los autobuses estatales debían llevar ese icono —que emulaba una especie de bandera de España en movimiento— en el vidrio trasero y en la parte inferior de las puertas delanteras. Con la nueva normativa, se mantiene su posición en el cristal posterior y se añade otro en la parte trasera.

Flixbus compara el color con el de sus autobuses y lamenta que no pueda operar líneas domésticas

La primera reacción a la actualización de la normativa visual no tardó en llegar. La compañía Flixbus, que opera líneas internacionales, invitó a los usuarios de la red social LinkedIn a observar una imagen de uno de los nuevos autobuses eléctricos de la empresa, que también son de un color turquesa, aunque más oscuro. «En lo único en lo que estoy de acuerdo ahora mismo con el Ministerio es que, les guste o no, el verde es el color del futuro. Pero no como ellos esperan», aseguró el responsable de Comunicación de la firma, Miguel Ángel Uriondo.

Se refería así al hecho de que el sistema concesional actual «impida» que FlixBus pueda operar líneas domésticas en España, y recordó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidió abrir todas las líneas de más de 100 kilómetros, y que la Comisión Europea reconoció que el Gobierno incumple con el reglamento europeo sobre cabotaje, que permite a las líneas internacionales cubrir determinados trayectos domésticos. Uriondo también criticó el proyecto de Renfe para lanzar su propia compañía de autobuses, asegurando que la operadora pública reconoce así «que las concesiones actuales no responden a las necesidades de los españoles» y criticando que el Gobierno no lo considere «ninguna disrupción».