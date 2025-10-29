El Gobierno entierra definitivamente el mapa de autobuses estatales que suprimía paradas rurales
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Transportes ha empezado a reelaborar un nuevo modelo concesional sin renunciar al objetivo de diseñar unas rutas más rápidas y atractivas29 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno da marcha atrás definitivamente con el mapa concesional de los autobuses estatales que presentó a las comunidades autónomas en junio del 2022 y que se basaba en la supresión de paradas rurales para