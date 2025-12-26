Vigo-Kiev, el viaje de autobús más largo hecho desde Galicia en el 2025 con un único billete

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Dos pasajeros, subiéndose a un bus de la firma Flixbus, en una imagen de archivo.
Dos pasajeros, subiéndose a un bus de la firma Flixbus, en una imagen de archivo. Á. A.

El trayecto suma más de 1.600 kilómetros y se despacha por unos 300 euros. Flixbus también vendió un itinerario de Santiago a Finlandia

27 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de veinte millones de personas han echado mano en España en los últimos doce meses del autobús para realizar viajes de larga distancia. Pese al auge del ferrocarril, la carretera sigue siendo una alternativa

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete