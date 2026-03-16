Rueda, sobre la renuncia de A Coruña al Mundial: «Non é unha boa nova»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. XOAN A. SOLER

«Non é unha boa nova», ha dicho el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la decisión del Ayuntamiento de A Coruña de renunciar a ser sede del Mundial de fútbol del 2030. Rueda afirmó que le «gustaría» que se mantuviera esa posibilidad y lamentó que no se hayan cumplido los «compromisos» que se hicieron cuando se confirmó que la ciudad herculina sería una de las 11 ciudades españolas elegidas para albergar parte de los encuentros de la competición.

El presidente recordó que la colaboración de la Administración autonómica era aportar el 25 % del presupuesto necesario para adaptar la infraestructura deportiva de la ciudad a los requisitos de la competición, una vez que los costes fuesen conocidos y siempre que resultasen «razoables». Esa colaboración se ceñiría en exclusiva a la «oportunidade» que suponía la celebración del Mundial.

Críticas del PP de A Coruña

El portavoz del Partido Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, calificó la renuncia a acoger el Mundial 2030 como el «gran fracaso» de la alcaldesa, Inés Rey, a la que acusó de haber «mentido y engañado» a los coruñeses por haber asegurado en los últimos años que contaba con «inversores y proyecto, cuando no tenía nada». El líder de la formación popular en María Pita se mostró crítico con que la regidora afirmase este lunes que «el Mundial es un asunto de tres días cuando hace unos meses presumió de que era el proyecto de su mandato».

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Lorenzo se refirió a la decisión del Ayuntamiento de renunciar a ser sede del Mundial 2030 como «un día muy triste» y «máxima decepción». Para el portavoz del PP, este hecho se debe a que «su gobierno no está a la altura de este proyecto».