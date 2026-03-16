Los médicos de hospital vuelven a la huelga y la secundan casi el 22 %

Foto de la manifestación de los médicos de primaria llevada a cabo en Vigo la semana pasada y convocada por O´Mega Xoán Carlos Gil

Nueva semana de huelga médica en los hospitales gallegos. Se mantiene el paro en atención primaria convocado por O´Mega, pero desde hoy y hasta el 20 de marzo, este y otros dos sindicatos médicos (Simega y CESM) retoman las movilizaciones también en atención hospitalaria. Y es precisamente en este nivel asistencial en donde los paros están impactando de forma importante en la sanidad gallega.

Mientras O´Mega habla de un seguimiento este lunes del 82 %, la consellería de Sanidade lo reduce al 21,58 % en los hospitales, lo que implica que casi uno de cada cuatro facultativos ha parado, con los consecuentes efectos en consultas, cirugías y operaciones canceladas. Si se compara con la misma jornada del último paro, es decir, el lunes 16 de febrero, el porcentaje es casi idéntico, un 21,07 % según los datos del Sergas.

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La protesta tiene dos objetivos, reivindicaciones a nivel gallego, pero sobre todo a nivel estatal para reclamar un estatuto propio para los médicos. Y por eso la incidencia es muy superior en los hospitales, porque una de las demandas principales es acabar con las guardias 24 horas que solo se realizan en este nivel asistencial.

El paro es muy desigual por áreas sanitarias y hospitales. En los siete grandes complejos hospitalarios sube al 22,23 % en esta mañana de lunes y baja al 14,64 % en los comarcales. En el caso de los primeros se repite el mayor seguimiento en los de la provincia de Pontevedra, sobre todo el Chuvi, con un 29,10 %, aunque en el CHUO también se supera el 25 %. La menor incidencia se registra en este caso en Ferrol, con un 15,88 %. En primaria la incidencia es baja pero de nuevo el área sanitaria de Vigo tiene el mayor seguimiento por parte de los facultativos (6,87 %).

Sin autoconcertación

A la actividad que tenga que cancelarse hoy debido a la huelga —en la semana de febrero se suspendieron 1.039 cirugías—, es decir, una media de 200 al día, además de 24.000 consultas de hospital y 2.700 pruebas diagnósticas, se suma a partir de hoy la renuncia de numerosos cirujanos y anestesistas de todas las especialidades a hacer actividad complementaria por las tardes, las llamadas peonadas. Hay facultativos de todas las áreas sanitarias y esta medida de presión impedirá recuperar muchas de las intervenciones pospuestas. En principio el conselleiro tiene previsto reunirse con estos médicos para tratar de llegar a un acuerdo, y de hecho en el CHUS están emplazados mañana martes. Desde el Sergas no dan ninguna cifra de cuántos han renunciado a la autoconcertación.

Sanidade pide diálogo a la ministra

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se refirió este lunes, tras el Consello de la Xunta, a las dos huelgas que confluyen en Galicia. Sobre la de atención primaria —que afecta solo a la comunidad—, hizo «un chamamento á responsabilidade do sindicato O´Mega para que se una á mesa de negociación que temos con otros cinco sindicatos en torno á reforma da atención primaria. A cuestión é por qué non queren falar para solucionar o problema». En el caso de la protesta para exigir un estatuto propio para los médicos, Caamaño lamenta que la ministra haya pasado del modelo «eu convido a cear e ti pagas a factura», a un «eu fago o dano e ti o sofres», ya que las demandas de esta huelga son competencia del Ministerio de Sanidad, «creo que á ministra lle falta sensibilidade para reunirse cos seus compañeiros e dalgunha maneira intentar chegar a un acordo o antes posible».