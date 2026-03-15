Rueda evalúa con el embajador de Uruguay en España los retos del acuerdo de la UE con Mercosur

Reunión del presidente de la Xunta con el embajador de Uruguay en España.

Uruguay en un país muy pegado a la tradición emocional de Galicia, no solo porque durante años fue uno de los destinos preferentes de la emigración gallega, sino porque hoy 280 empresas galaicas que exportan al país sudamericano. Estos lazos tan imbricados marcaron el encuentro que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo esta semana con el nuevo embajador de Uruguay en España, Bernardo Greiver del Hoyo, con quien analizó los retos del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, y al que trasladó también el interés del Gobierno autonómico por reforzar las relaciones comerciales, culturales y turísticas con el país austral.

En la reunión también participaron la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, así como su homólogo de Emprego, Comercio e Emigración, José González, para evaluar las oportunidades que Uruguay ofrece al tejido empresarial gallego. Y es que entre las 280 empresas que exportan a aquel país, generando un negocio de 20,5 millones de euros en el ejercicio del 2025, más de un centenar de ellas lo hacen de manera regular.

Además, Rueda y el embajador analizaron los retos y oportunidades que supone el acuerdo comercial entre la UE con el bloque de países del Mercosur, del que forma parte, ademáis de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay. Sectores exportadores con relevancia en Galicia, como la automoción, el agroalimentario, el biotecnológico o el metalmecánico, siguen con atención esta nueva fase de relaciones comerciales que se abre con los socios de este bloque.

Otra cuestión que fue tratada en el encuentro, que en los últimos meses salpicó las páginas de la actualidad, fue el conflicto generado entre el astillero vigués Cardama y el Gobierno de Uruguay ante la decisión de este último de rescindir de manera unilateral el contrato para la construcción de dos patrulleras para la Armada uruguaya.

Finalmente, Alfonso Rueda y Bernardo Greiver acordaron también seguir colaborando en materia de turismo —destaca la Xunta en un comunicado— con el objetivo de promover especialmente las rutas jacobeas en país sudamericano. En esta línea, está previsto celebrar este año la Semana del Camino en Uruguay que incluirá exposiciones de fotografías o una muestra de cine vinculado a esta ruta de peregrinación.