Las plazas en las escuelas infantiles de la Xunta podrán pedirse a partir del próximo martes 17 de marzo

Una escuela infantil de la red Galiña Azul de la Xunta en el municipio lucense de Meira ALBERTO LÓPEZ

La Xunta abrirá el próximo martes 17 de marzo el plazo para que las familias puedan solicitar plaza en alguna de las escuelas infantiles de titularidad autonómica que existen en Galicia, conocidas en muchos casos como Galiñas Azuis.

De cara al próximo curso, el 2026-2027, se ofrecerán más de 10.500 plazas en todas la comunidad. La atención educativa será, de nuevo, cien por cien gratuita.

Según ha avanzado la Consellería de Política Social, una de las novedades de la convocatoria de este año será el aumento de baremación para las familias en las que los dos progenitores trabajen (o el único padre o madre en el caso de los hogares monoparentales).

Será el lunes 16 cuando se publiquen en el Diario Oficial de Galicia (DOG) todos los detalles de la convocatoria, como por ejemplo el calendario de matriculación, o que las víctimas de violencia de género tendrán acceso prioritario.

En cuanto al plazo de solicitud, permanecerá abierto del 17 de marzo al 7 de abril, y las peticiones podrán presentarse de manera presencial en los registros oficiales o por vía telemática a través de la sede electrónica de la Xunta.