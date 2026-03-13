Galicia es la tercera comunidad con la mejor puntuación en atención a la dependencia

Dos personas mayores con problemas de movilidad CARMELA QUEIJEIRO

Galicia fue la tercera comunidad, empatada con Andalucía, con la mejor atención a las personas dependientes durante el 2025, según el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia. Con una puntuación de 6,75, solo Castilla y León (7,5) y Castilla-La Mancha (8,25) superaban a la comunidad en la valoración de la dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en la que se tienen en cuenta 20 indicadores, como el número de beneficiarios, el gasto, las listas de espera, los servicios o las solicitudes.

Solo aprueban seis comunidades y se mantienen grandes desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión. Extremadura está a la cola, con una nota de 2,5. «Hay una desigualdad terrible, según dónde viva la persona dependiente, encuentra unas prestaciones o servicios. Solo seis comunidades han aprobado y la nota media en España es de 4,8, por lo tanto suspende el desarrollo de la dependencia», afirmó el presidente de los directores y gerentes en servicios sociales, José Manuel Ramírez.

Galicia atendió a 93.660 personas dependientes en el 2025, 16.464 más que un año antes, un 21 % más que sitúa a la comunidad por encima de la media estatal (un 10 % más). En cuanto a las prestaciones, cerró el año con 42.855 más, de las cuales más de la mitad corresponden a la teleasistencia (59 %). Creció el peso de la teleasistencia, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y las vinculadas al servicio, mientras que disminuyó el de los centros de día, atención residencial y servicio de ayuda a domicilio.

El informe del Observatorio confirma que murieron 88 personas en lista de espera, 12 sin resolución de grado y 76 con el derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio. Es la segunda comunidad con menos fallecimientos, solo superada por Navarra (con 70 muertos). La lista de espera se redujo en 1.247 personas el año pasado, casi la mitad menos que en el 2024, y se situó en el 1,5 % frente al 11 % a nivel nacional. Galicia fue la comunidad con menos personas esperando por una resolución. La tasa de limbo (las personas con la dependencia reconocida a la espera de prestación o servicio) se redujo en 1.344 personas y se situó en el 1,5 %, frente a la media nacional del 8,7 %. El tiempo medio de resolución se cronifica por encima de los 300 días (324), frente a los 341 de la media nacional.

Hay cuatro indicadores en los que Galicia consigue la mejor puntuación entre todas las comunidades. Por ejemplo, en la cuantía de las prestaciones económicas por grados (377 euros) y en la variación anual del presupuesto autonómico para dependencia (35,5 %). También en el número de personas con teleasistencia como prestación única en grado III (0,02 %) y las personas que no obtienen el grado sobre el total de personas dictaminadas (6,1 %). Hay uno en el que consigue la peor puntuación: las solicitudes sobre el total de la población potencialmente dependiente (20,8 %).

La atención a la dependencia generó 1.495 nuevos empleos en el 2025, un 76 % más que en 2024. Los costes directos del sistema de dependencia se estiman en 498,9 millones de euros, el 42 % aportado por la comunidad, el 39 % por el Estado y el 19 % por el usuario mediante copago. En el 2025, Galicia recibió 2,75 millones de euros adicionales del Estado. El gasto público por dependiente fue de 5.134,6 euros, por debajo de la media española (6.015,1 euros).

Desde la Consellería de Política Social celebran que «o Observatorio da Dependencia constata que Galicia segue avanzando, con mellores datos que a media nacional». Según afirman, el informe «manifesta o éxito do plan de choque da Xunta, que permitiu resolver máis de 86.000 expedientes e reducir en máis de dous meses os tempos de agarda». Y pese a que ningún número es positivo, aseguran que Galicia «segue sendo, porcentualmente, a comunidade na que menos persoas falecen esperando a resolución». Fuentes de la Xunta insisten en reclamar al Gobierno la retirada del recurso ante el Constitucional del plan de choque y exigen «que cumpra coa lei e pague o 50 % da factura da dependencia, xa que por non facelo a débeda que acumula con Galicia nesta materia é xa de 2.900 millóns de euros».