La Xunta denuncia que 2.600 gallegos no pueden obtener la discapacidad por el recurso del Estado

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visita la residencia de mayores José Otero. EUROPAPRESS

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, denunció este domingo que, en la actualidad, hay 2.600 gallegos a los que la Xunta no les puede conceder automáticamente la discapacidad como consecuencia del recurso del Gobierno central contra el plan gallego para agilizar la tramitación de la dependencia. Ante esto, pidió la retirada de este recurso, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, contra la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos del 2025.

Axilizar é necesario, pero non podemos perder de vista as persoas Anxo Queiruga Vila

El Gobierno central recurrió contra la homologación automática de la dependencia y la discapacidad que implantó la Xunta, solo por «afán recadatorio», según la conselleira, porque, con las más de 12.500 homologaciones de la discapacidad realizadas el pasado año, el Ejecutivo central dejó de recibir 114 millones de euros. Por este motivo, la Xunta no puede conceder automáticamente la discapacidad a 2.600 personas con dependencia solicitada, criticó. Además, advirtió de la contradicción del Ejecutivo central por recurrir a un modelo que copia su propuesta para la modificación de la Ley de Dependencia estatal, pero quitando los beneficios fiscales a los que tienen derecho estas personas.

Neda ofrecerá 12.000 horas de ayuda a domicilio a mayores sin dependencia reconocida La Voz

García visitó este domingo la residencia de mayores José Otero, en Santiago de Compostela, perteneciente a la red autonómica, para después acudir al domicilio de dos personas dependientes en Boqueixón, informó la consellería. En esta residencia, la Xunta invertirá 230.000 euros en la mejora de las condiciones térmicas y de climatización del edificio.