Rueda llama al voto útil para que su «amigo» Mañueco pueda cumplir en Castilla y León

Alfonso Rueda, en Villafranca del Bierzo, acompañado del alcalde de la localidad, José Manuel Pereira, y por el miembro del Gobierno autonómico Juan Carlos Suárez-Quiñones, entre otros.

«Vengo aquí a apoyar a un amigo, a un compañero, no solo porque esté en campaña electoral, que también, sino sobre todo porque es un presidente que durante todos estos años se ha significado por una relación muy estrecha con Galicia», dijo Alfonso Rueda sobre Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la reelección como presidente de Castilla y León.

Rueda llamó al voto útil. Lució el modelo de Galicia, donde los electores «dieron por quinta vez su confianza por mayoría absoluta» al PPdeG, que puede «gobernar con estabilidad, capacidad de comprometerte y cumplir». «Si eso se quiere aquí también», añadió, «la solución es darle la fuerza suficiente a un partido de gobierno y a un presidente que quiere gobernar. Todo lo que no sea eso, todo lo que sea dividir el voto, le restará capacidad al presidente Mañueco para cumplir todos los compromisos», concluyó.

La irrupción del presidente del PPdeG en la campaña —tras no participar en la de Extremadura e ir a un solo acto a la de Aragón— se produce en fechas de máxima intensidad —a cuatro días de las urnas— y en dos plazas, Ponferrada y Villafranca del Bierzo, que suelen favorecer al PSOE, pero tienen mucha conexión con Galicia, por lo que la aportación del también titular de la Xunta puede ser mayor.

Rueda participó en un acto sobre emprendimiento e infraestructuras con empresarios ponferradinos. Allí destacó la conexión entre ambas autonomías: «Somos un territorio continuo. Pertenecemos a dos comunidades diferentes, pero las infraestructuras que nos atraviesan, que nos conectan con el resto de España, que conectan esta zona con nuestros puertos, por donde se exportan muchas mercancías, son fundamentales».

Por ello reivindicó «la alianza de Galicia, Castilla y León, con Asturias y el norte-centro de Portugal», desarrollada en estos años, como imprescindible.

Destacó la aportación de Mañueco, que «entendió» esa necesidad «siempre muy bien», por lo que «sería una magnífica noticia que tuviera el mejor resultado posible en las elecciones del domingo», dijo Rueda a título personal y también de los intereses de Galicia.

Esas reclamaciones deben continuar porque «algunas cosas lleva muchos años el Gobierno socialista pintándolas en papeles o diseñándolas en la pantalla de un ordenador, pero no pasan de ahí». La meta es «que se acabe esta discriminación» y ser exigentes tanto ante este Ejecutivo como ante el de Alberto Núñez Feijoo, que, tras su paso por la Xunta, «conoce perfectamente las necesidades de Galicia y Castilla y León».

Rueda calificó además de «tema estratégico de país» el problema energético: «Hay muchas empresas en Galicia, Castilla y León, y aquí en el Bierzo y en la zona de Valdeorras, que quieren seguir creciendo o establecerse, y siguen dependiendo de un acceso a la energía que ahora mismo es un auténtico desastre desde el punto de vista de la planificación de los ministerios».

«Las dos comunidades somos una potencia en energías renovables, y tenemos que luchar para que nuestras empresas tengan la oportunidad de conectarse a la red y seguir funcionado y creando riqueza», añadió.