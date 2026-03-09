Los últimos sondeos colocan al PP como fuerza más votada en Castilla y León, confirman una subida moderada de Vox y una ligera caída del PSOE

De izquierda a derecha, Carlos Pollán, de Vox; Alfonso Fernández Mañueco, del PP y Carlos Martínez, del PSOE en el debate de candidatos emitido el jueves en RTVE NACHO GALLEGO | EFE

En el último día hábil para publicar encuestas electorales para los comicios del próximo domingo en Castilla y León, todas las empresas demoscópicas coinciden en el diagnóstico final, con un escenario estable tras la primera semana de campaña. El PP será la primera fuerza de nuevo en la comunidad, con una horquilla que va entre el 31,8 % que le da GAD 3 y el 35,8 que estima Sigma 2, con una horquilla de entre 31 y 34 diputados, según el sondeo, frente a las 31 actas y el 31,5 % de los votos obtenidos en los anteriores comicios.

Por su parte, Vox obtendrá un ascenso mucho más moderado que en Extremadura y Aragón, por cuanto su punto de partida es más alto, toda vez que en Castilla y León fue la primera vez que el partido de Santiago Abascal consiguió entrar a formar parte de un Gobierno autonómico. En este caso, las encuestas prevén que pase de 13 parlamentarios y el 14,6 % de los votos a una horquilla que oscila entre 14 y los 18 diputados, con una estimación de entre el 18 y 20 %.

En el caso del PSOE, la apuesta por Carlos Martínez como candidato no servirá para mejorar los resultados de su antecesor, Luis Tudanca, pero la caída del partido será más suave que en Extremadura y Aragón. Según los cálculos de las encuestadoras, se moverá en la horquilla de entre 26 y 29 diputados (tiene 28 ahora) merced a un apoyo de entre el 28 y el 29,8 % de los electores (obtuvo el 30,1 hace cuatro años).

En cuanto a las fuerzas minoritarias, Unión del Pueblo Leonés sigue al alza y obtendría entre 3 y 4 actas, (ahora tiene 3), mientras que Soria Ya pelea por conservar sus tres parlamentarios. Podemos y Ciudadanos desaparecerá de las próxima Cortes, mientras IU y Por Ávila tiene opciones de conseguir un representante.

La suma confirma la tendencia al alza del centroderecha en España, que obtendría de forma conjunta entre el PP y Vox una cómoda mayoría de hasta 53 parlamentarios de los 80 de las Cortes de Castilla y León. El voto popular de ambas fuerzas, y otras afines ideológicamente, como Por Ávila, rondará el 55 %, según todas las estimaciones publicadas este lunes.