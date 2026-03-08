Rueda viajará a Suiza la próxima semana para encontrarse con la colectividad gallega

Rueda durante una fiesta en la Irmandade Galega en Suiza, en el 2023.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se desplazará el próximo sábado 14 de marzo a Suiza para mantener un encuentro con la colectividad gallega, informan fuentes de Presidencia del Gobierno gallego. Se reunirá allí con representantes de las entidades radicadas en el país y, además, asistirá al encuentro en Zúrich Galicia Calidade, que la Administración autonómica organiza en colaboración con la asociación As Xeitosiñas con motivo de su 45 aniversario.

Se trata de un evento que combina música, gastronomía y cultura, y contará con diferentes actuaciones musicales -entre ellas, la orquesta París de Noia-. También incluye una cena especial con productos gallegos. Las 1.000 entradas a distribuir ya se han agotado.

La Xunta inscribe la visita en el «contacto fluido» que mantiene con las entidades gallegas del exterior, que ejercen un papel fundamental en sus comunidades y a la hora de mantener vivo el vínculo con Galicia. «Ese compromiso da Xunta reflíctese a través de visitas e reunións, pero tamén en axudas á colectividade ou iniciativas como Galicia Retorna», añade.

Encuentro con Isabel Dobarro

Por otra parte, Rueda ha mantenido una reunión esta semana con la pianista Isabel Dobarro para felicitarla en persona por su Grammy latino. La pianista compostelana recibió el premio a Mejor Álbum de Música Clásica el 12 de noviembre por su trabajo Kaleidoscope. Es la primera en ganar en esta categoría y la cuarta en hacerlo de forma general.