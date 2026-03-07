El Concello de Valga le gana a Audasa un litigio por el pago del IBI de la AP-9 y anima al resto de afectados a aprovechar el fallo

Imagen de una parte del tramo de la AP-9 a su paso por el término municipal de Valga. Martina Miser

Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9, debía pagar el cien por cien del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde el 19 de agosto del 2023, pero siguió aplicándose la bonificación fiscal del 95 por cien a la que tenía derecho hasta entonces. Al menos, en la liquidación del IBI correspondiente al tramo del vial a su paso por el término municipal de Valga durante el último cuatrimestre del 2023. Así lo certifica la sentencia de la sección del Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra del 2 de marzo, que desestimó el recurso presentado por Audasa contra el cobro en su día por parte del Concello del norte de la provincia de Pontevedra del cien por cien del IBI por la explotación de la AP-9 al paso por su territorio a partir del 19 de agosto y hasta el final del año 2023. El fallo valida el cobro de los 59.284,40 euros remitidos por la Administración local valguesa a Audasa, fruto del cálculo del IBI ya sin la bonificación para el tramo temporal restante desde la supresión de la bonificación hasta el final del cuatrimestre en litigio. El fallo judicial, defiende el gobierno local que encabeza José María Bello Maneiro (PPdeG), abre la puerta a que otros Concellos procedan a recuperar la incorrecta aplicación de la bonificación del IBI que les correspondería.

La sentencia judicial recoge en su argumentación que «la empresa concesionaria sabía perfectamente desde años atrás» que el 18 de agosto del 2023 perdería la bonificación del 95 por ciento, debiendo tributar desde dicha fecha la totalidad del importe correspondiente del IBI por su actividad. Así las cosas, «cuando se devengó el impuesto, la bonificación debía haberse reducido ya proporcionalmente, atendiendo a su período de vigencia y de extinción», señala la resolución. «El Concello no aplicó retroactivamente» ninguna norma fiscal, s«e limitó a aplicar el régimen jurídico» ya establecido a inicios del ejercicio 2023, recoge el fallo.

«Valga defendeu os intereses de todos os concellos afectados»

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, declara la satisfacción de su gobierno local por una victoria judicial que, destaca, «abre o camiño para os demais concellos polos que discorre a autoestrada». El regidor aprovechó la noticia para recordar que Valga fue en su día el único Concello atravesado por la AP-9 en presentar esta liquidación del último cuatrimestre del 2023, animando al resto de los ayuntamientos afectados a hacer lo mismo con la resolución del juzgado de Pontevedra en la mano.« Valga defendeu os intereses de todos os concellos afectados», manifiesta Bello Maneiro.