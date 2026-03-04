El vecino afectado por el corrimiento de tierras en Miño: «Era nuestra única casa»

D. Vázquez A CORUÑA / LA VOZ

Eduardo R. Filgueiras, mirando el estado de su casa desde la finca de un vecino. Ángel Manso

La habían comenzado a arreglar y pretendían estabilizar el terreno, pero las últimas lluvias agravaron la situación y ya solo queda la opción del derribo

05 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Esto no estaba así, se ha movido más la tierra», explica Eduardo R. Filgueiras desde la finca de un vecino mirando a su vivienda, situada encima de playa Lago en Miño. La edificación se ha

