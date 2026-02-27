Los temporales dejan un paisaje desolador en la costa y obligan a limpiar las playas
REDACCIÓN
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La sucesión de borrascas ha empujado toneladas de residuos a los arenales, ha destrozado dunas y mantiene inservibles muchos paseos28 feb 2026 . Actualizado a las 04:47 h.
Los nostálgicos del verano que estos días aprovechan el buen tiempo para pasear por las playas se están topando con un paisaje desolador. En ellas, la cadena de temporales que azotaron a la comunidad, desde