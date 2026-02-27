Los temporales dejan un paisaje desolador en la costa y obligan a limpiar las playas

La Voz REDACCIÓN

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un tractor, recogiendo y apilado residuos acumulados por los temporales, en la playa de Lourido, en Poio.
Un tractor, recogiendo y apilado residuos acumulados por los temporales, en la playa de Lourido, en Poio. ADRIÁN BAÚLDE

La sucesión de borrascas ha empujado toneladas de residuos a los arenales, ha destrozado dunas y mantiene inservibles muchos paseos

28 feb 2026 . Actualizado a las 04:47 h.

Los nostálgicos del verano que estos días aprovechan el buen tiempo para pasear por las playas se están topando con un paisaje desolador. En ellas, la cadena de temporales que azotaron a la comunidad, desde

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€