El precio por una habitación de hotel en Galicia aumentó un 7 % en el mes de enero

Turistas y peregrinos cruzan la plaza del Obradoiro bajo una intensa lluvia, en una imagen de archivo del 2024. XOAN A. SOLER

Según los datos que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), Galicia registró un aumento del 7,43 % en el Índice de Precios Hoteleros (IPH), en comparación con el mismo mes del 2025, mientras que las pernoctaciones bajaron un 0,3 %, hasta las 314.550 -repartidas entre 243.870 residentes en España y 70.680 extranjeros-, y el número de viajeros descendió un 6,11 %, alcanzando los 170.312.

Estas cifras contrastan con las registradas en el conjunto estatal, donde las pernoctaciones en establecimientos hosteleros en España aumentaron un 3,4 % en el pasado mes de enero, superando los 17,3 millones. Este repunte de la actividad turística se vio acompañado por una mejora en la rentabilidad del sector, que elevó su facturación media hasta los 116 euros por habitación ocupada.

Destinos favoritos

Las opciones preferidas de los turistas nacionales son Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña, aglutinando el 17,8 %, 15,2 % y 14,4 % de las estancias, respectivamente. Por otro lado, en el ámbito internacional, Canarias fue el destino dominante con casi la mitad de las pernoctaciones totales de no residentes con un 48,9 %.

En cuanto a la ocupación, se cubrieron el 48 % de las plazas ofertadas, lo que supone un aumento anual del 1,1 %. Canarias volvió a registrar los niveles más altos de eficiencia, alcanzando un grado de ocupación del 73,1 %, con zonas como el Sur de Gran Canaria rozando el pleno técnico con un 80,3 %.

El IPH registró un incremento del 4,3 % respecto a enero de 2025. Este ascenso en los precios se explica, en gran medida, por el comportamiento de los hoteles de cuatro estrellas de oro, que lideraron las subidas con un repunte del 5,3 %.