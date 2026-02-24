El Parlamento aprueba por vía de urgencia la ley para desgravar el material escolar pagado con efectivo

Libros de texto de 1º de la ESO, en una imagen de archivo. Martina Miser

El Parlamento gallego aprobó este martes semana por la vía de urgencia la ley que permitirá a las familias desgravar el material escolar que hayan pagado con efectivo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del pasado año. De este modo, los hogares que abonaron este concepto en metálico podrán beneficiarse de la medida en la campaña de la renta que arrancará el próximo 8 de abril y, al igual que quienes pagaron con medios electrónicos, acogerse a la rebaja del 15 % del gasto, con un máximo de 105 euros por alumno. Según ha explicado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, la medida supondrá un ahorro total de unos 7 millones de euros, con 60.000 familias beneficiadas. Podrán acogerse a la exención aquellos hogares con una renta per cápita inferior a 30.000 euros.

En el caso de la desgravación por libros de texto, la ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia recogía en su disposición adicional quinta que «en ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal». Pese a esa advertencia, y a las que incluye la legislación general, algunas familias desconocían esa limitación. De hecho, tampoco eran conscientes propietarios de librerías y otros establecimientos, que recomendaban a los compradores que conservasen el tique de las compras, pero sin advertir que debían pagar por medios electrónicos. La Xunta hará una excepción solo este año para evitar que se genere un perjuicio a las familias.

Los grupos de la oposición, que han votado a favor del proyecto de ley aprobado por la vía de urgencia para no perjudicar a las familias, han aprovechado sus turnos de intervención para cuestionar la «chapuza lexislativa», en palabras de Noa Presas. La diputada del Bloque, que ha utilizado su turno para reivindicar la gratuidad de los libros de texto, ha acusado a la Xunta de «ofrecer unha esmola». Por su parte, Aitor Bouza, del PSdeG, se ha mostrado muy crítico con el proceder de la Xunta: «Senón chega a ser pola presión popular, polos grupos da oposición, hoxe non estaríamos aquí», ha insistido. Los grupos de la oposición han atribuido lo ocurrido al uso abusivo de la ley que acompaña a los presupuestos.

Alberto Pazos, portavoz popular, ha insistido en que el proyecto de ley es sensato y razonable para facilitar una ayuda a las familias que, de buena fe, optaron por pagar en efectivo. «Fai tempo que o diñeiro en metálico non se acepta no conxunto das deduccións das administracións básicamente para evitar a fraude; lamentablemente, a oposición aproveita todo para facer ruido: da igual se están dacordo con medida ou non», ha censurado.