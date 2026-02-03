La Xunta no permitirá pagos en efectivo para la nueva deducción del IRPF en las compras de material escolar

Imagen de archivo de una librería con material escolar en Lugo. ALBERTO LÓPEZ

La consellería de Facenda e Administración Pública inició la tramitación del anteproyecto de orden que establece los criterios para aplicar la deducción fiscal por adquirir material escolar en Galicia. La norma indica que el pago tendrá que hacerse mediante medios electrónicos, excluyendo las transacciones en metálico.

De acuerdo con el quinto artículo del texto, la deducción solo se aplicará sobre importes acreditados a través de una factura y tendrán que presentarse los justificantes de pago de las tarjetas de crédito o débito, transferencia bancaria o cheque nominativo, ingreso en cuenta en entidades de crédito o plataformas de servicios de pagos electrónicos autorizadas en España. De esta forma, el anteproyecto determina que «en ningún caso darán dereito a practicar a dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal».

La vuelta al cole supone para las familias un gasto superior a los 400 euros por alumno Adrián Valiño / M. S.

Además, la orden indica los bienes considerados como material escolar. Incluye cuadernos, instrumentos de escritura, material de dibujo, mochilas, diccionarios y los libros de lectura que establezca el centro. Por el contrario, el texto excluye los dispositivos electrónicos de uso general —como ordenadores, tabletas o teléfonos móviles—, uniformes escolares y servicios complementarios de comedor, transporte o actividades extraescolares. La orden especifica que solo será aplicable en las adquisiciones que cuenten con una factura emitida a partir del 1 de julio de 2025.

Por su parte, la Consellería de Facenda insistió en que «a lei é moi clara ao respecto e calquera beneficio fiscal non admite pagos en efectivo». De esta forma, detalló que en las deducciones del IRPF se exige que los pagos —para que se puedan admitir dentro de los beneficios fiscales— no se realicen en dinero de curso legal. «Outros exemplos de casos semellantes poderían ser as deducións por eficiencia enerxética e todas as deducións do IRPF establecidas no Estado», enumeraron.

Cervo entrega las ayudas para libros y material escolar para hacer más llevadera la cuesta de enero La Voz

Además, hicieron hincapié en que, también por ley, la acreditación del gasto requiera de la factura del justificante del pago con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo, ingreso en cuenta en entidades de crédito, o a través de plataformas de servicios de pagos electrónicos instantáneos autorizadas.