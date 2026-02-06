Indignación en las familias tras anunciar la Xunta seis meses después que no puede desgravarse el material escolar pagado en efectivo

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

Foto de archivo de la vuelta al cole en una librería de Vilagarcía
Cuando se anunció la medida en julio se especificó la obligación de pedir comprobante legal: «Las propias librerías recordaban lo de la factura pero desconocían lo de abonar con tarjeta»

07 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El pasado mes de abril el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayudas fiscales para libros y material escolar. La medida no está centrada en las rentas más bajas, que ya tienen ayudas directas,

