Indignación en las familias tras anunciar la Xunta seis meses después que no puede desgravarse el material escolar pagado en efectivo
Cuando se anunció la medida en julio se especificó la obligación de pedir comprobante legal: «Las propias librerías recordaban lo de la factura pero desconocían lo de abonar con tarjeta»07 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El pasado mes de abril el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayudas fiscales para libros y material escolar. La medida no está centrada en las rentas más bajas, que ya tienen ayudas directas,