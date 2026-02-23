¿Te has visto afectado por la huelga de médicos? Cuéntanos tu caso

SERGIO SUEIRO

El balance de la huelga de médicos convocada a nivel nacional para reclamar un estatuto propio del colectivo se tradujo la pasada semana en centenares de cirugías y miles de citas en hospitales y centros de salud canceladas en Galicia.

En el área sanitaria de A Coruña, el impacto fue especialmente visible en el Chuac, donde se dejaron de realizar 2.546 consultas hospitalarias, lo que representa hasta el 13,37 % de todas las citas no atendidas en Galicia. Vigo también registró un seguimiento destacado: se suspendieron 204 operaciones, 5.518 consultas hospitalarias, 5.220 de atención primaria y 686 pruebas diagnósticas. En total, más de 11.600 pacientes no recibieron atención en apenas cuatro días.

Si el Ministerio de Sanidad no accede a negociar un estatuto marco que recoja las particularidades del colectivo y atienda demandas como la eliminación de las guardias de 24 horas, la huelga se repetirá una semana al mes hasta junio. Antes, en Galicia, está prevista otra convocatoria, esta vez indefinida, a partir del 2 de marzo, para presionar a la Xunta a poner en marcha un plan de choque que mejore la atención primaria y reduzca las listas de espera.