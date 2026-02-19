Seiscientas operaciones canceladas en tres días de huelga de médicos, que mantiene un alto seguimiento

Concentración de los médicos el pasado miércoles en el hospital de Lugo LAURA LEIRAS

La cuarta jornada de huelga de los médicos gallegos no ha bajado el ritmo, y según los datos de la Consellería de Sanidade la incidencia subió en dos puntos en relación al día anterior. Un 19,26 % de los facultativos que no estaban en servicios mínimos decidieron parar, una cifra que en complejos hospitalarios como el Chuvi de Vigo supera el 35 %. O´Mega, sindicato mayoritario entre el colectivo en Galicia, eleva esta cifra al 86 % en atención hospitalaria, mientras que en primaria se queda en un 25 %. A consecuencia de las movilizaciones se cancelaron durante los tres primeros días —los datos de este jueves se conocerán mañana— casi seiscientas intervenciones quirúrgicas (576), 12.852 consultas hospitalarias, 9.833 citas en los centros de salud y 1.456 pruebas diagnósticas, lo que implica un total de 24.717 procesos asistenciales que tendrán que reprogramarse. En concreto, ayer miércoles fueron 195 cirugías, 4.817 consultas hospitalarias, 3.278 citas de primaria y 639 pruebas.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se reunió de forma telemática con los gerentes de las siete áreas sanitarias para conocer la incidencia de la huelga en sus respectivos centros. Además, aprovechó para exigir al ministerio que actúe «con urxencia» para poner fin al conflicto en contra del estatuto marco, y que ha causado numerosas jornadas de huelga en la sanidad gallega. Es más, esta convocatoria, que en Galicia respaldan tres sindicatos médicos, incluye una semana de paros todos los meses hasta junio.

Los grandes hospitales, a la cabeza

En Galicia el seguimiento ha estado liderado por los profesionales de atención hospitalaria y, dentro de ellos, por los más grandes. Destaca el caso del Chuvi, con casi un 36 % según los datos oficiales del Sergas, pero en el Chuac se alcanzó casi el 27 % y en el CHUS el 23 %. En primaria se quedó en un 5,35 %. Los médicos de este nivel asistencial están convocados a una huelga a partir del 2 de marzo.