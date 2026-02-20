Galicia impulsará un frente común de comunidades autónomas para modificar la ley de costas

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente PACO RODRÍGUEZ

Galicia impulsará un frente común con otras comunidades para reformar la ley de costas. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunció este viernes que la Xunta formará un grupo de trabajo para elaborar una propuesta que después se trasladará al resto de las autonomías. Esa medida busca dar respuesta al intento del Gobierno central de modificar el reglamento general de costas sin cambiar la ley. La Xunta considera que ese proceso es irregular. «O ordenamento xurídico en España é clarísimo, un regulamento non pode modificar unha lei», dijo la conselleira.

El Ejecutivo hizo pública ayer jueves una nota en la que confirma el objetivo esencial del cambio del reglamento: que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre sean otorgadas «mediante concurso público» y no se permitirá su «prórroga automática». Para Vázquez, esa comunicación supone que «o Ministerio de Transición Ecolóxica destapou a súa careta» y pretende hacer cambios en las concesiones sin reformar la ley.

La conselleira consideró que el Gobierno debería «copiar o que fixo Galicia» con la ley del litoral, ya que «é o que están facendo o resto das comunidades autónomas e parece que lle cae o seu fortín, que era o dominio das costas». Por su parte, subrayó que la Xunta defenderá las competencias de Galicia en esa materia: «temos moito que dicir, xa que aquí había bastante mal facer e moito escurantismo».

Además, Vázquez recordó que no se les ha facilitado informacion sobre el expediente de la Comisión Europea que, según dice el Gobierno obliga a modificar la normativa para evitar una sanción. La conselleira recordó que «o Ministerio de Transición Ecolóxica xa intentou no ano 2018 facer o mesmo que fai agora; e entón non había expediente de infracción de Europa». Señaló además que tienen ese expediente «na caixa forte», pero sí trasladan a las comunidades otros expedientes «para que lles axudemos e non poidan ser sancionados, e por iso vemos algo escuro detrás de todo isto».