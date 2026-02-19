El Gobierno impedirá la prórroga automática de las concesiones de actividades económicas en el litoral

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen Diego Radamés | EUROPAPRESS

El Gobierno hará que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre -los permisos que permiten la presencia de industrias, locales de hostelería o cetáreas en el litoral- sean otorgadas «mediante concurso público» y no se permitirá su «prórroga automática». Según una nota del Ministerio para la Transición Ecológica difundida por la Delegación del Gobierno, ese el objetivo esencial de la modificación del reglamento general de costas iniciada por ese organismo. La reforma ha provocado fuertes críticas de la Xunta, que afirma que su meta es «eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes de 2050».

La nota del ministerio insiste en que el «principal objetivo» es «corregir aquellos aspectos de la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre» que la Comisión Europea considera contrarios a la directiva de servicios.

El departamento que dirige Sara Aagesen añade que la prohibición de prorrogar las concesiones de forma automática es «imprescindible» para evitar que el procedimiento de infracción abierto por Europa «escale a una condena para el Reino de España».

El ministerio añade que después se abordarán «las modificaciones legislativas» necesarias -aunque la Xunta considera que ese procedimiento es contrario a derecho porque debería cambiarse antes la ley-, y además «se corregirán errores, disfuncionalidades, incoherencias y erratas detectadas en el reglamento».

La Xunta ha presentado alegaciones al texto. Una vez examinadas esas aportaciones y las de otras entidades, el ministerio someterá el texto de la modificación del reglamento a «información pública, informe de comunidades autónomas y ministerios, consulta al Consejo Asesor de Medio Ambiente y dictamen del Consejo de Estado, previamente a su aprobación por el Consejo de Ministros».