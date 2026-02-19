La Unión de Consumidores de Galicia exige la gratuidad de la AP-9 por estar «sobradamente amortizada»

El secretario xeral de la Asociación de Consumidores de Galicia, Miguel López, yla conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. EUROPAPRESS

El secretario xeral de la Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López Crespo, se reunió este jueves con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, a la que trasladó la propuesta de la entidad para que la AP-9 pase a ser una autovía de titularidad autonómica gratuita. La entidad considera «innecesario» rescatar la infraestructura, porque «os consumidores levan moitísimo tempo sufragando o coste dunha infraestrutura que está sobradamente amortizada».

López Crespo explicó que el «detonante» de esa decisión es el «silencio do Goberno de España e a negativa a facilitar información» a la entidad sobre el expediente sancionador abierto por la Comisión Europea ante la posible ilegalidad de las prórrogas de la concesión de la vía. «Cando te dirixes a unha Administración a través do seu propio portal de transparencia e o que recibes e escuridade e unha falta total de resposta e explicaciónes iso conleva a necesidade de que a sociedade civil se movilice», dijo el responsable de la entidad, que pidió a los consumidores, usuarios y otras organizaciones de la sociedad civil que respalden la propuesta.

La conselleira de Infraestruturas recordó que el Parlamento de Galicia ha aprobado en varias ocasiones exigir la transferencia a Galicia de la AP-9, aunque ese debate se ha retrasado «45 ocasións nesta lexislatura e segue sen debatirse en el Congreso». Allegue también recordó que la Xunta ha trasladado al Gobierno un análisis del coste económico de rescatar la concesión comparado con el de las bonificaciones a los peajes, que es similar, por lo que pidió otra vez al Ejecutivo «valentía» para proceder al rescate.

Además, la conselleira señaló que se han mantenido otros encuentros con la Federación Galega de Transportistas, la Confederación de Empresarios de Galicia y con los gobiernos de Castilla-León y de Asturias para reclamar información sobre el procedimiento abierto por la Unión Europea. El Gobierno ha rechazado facilitarla, por lo que lamentó la «opacidade» y «falta de transparencia», toda vez que la AP-9 solo discurre por territorio gallego. Por ese motivo señaló que la «suposta confidencialidade» que aduce el Gobierno para no facilitar la información «non ten sentido».