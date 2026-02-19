La Fegamp pide al Gobierno que obligue a la Xunta a destinar parte de los fondos de dependencia a ayuda en el hogar

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Axenda 2030, Pablo Bustinduy, y el presidente de la Fegamp, Alberto Varela.

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, se entrevistó este jueves con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para analizar la situación de los servicios sociales en Galicia y en concreto la de la dependencia y el servicio de ayuda en el hogar.

Varela planteó al ministro que una parte de los fondos que el Estado está transfiriendo a la Xunta para financiar la dependencia tengan que destinarse «obligatoriamente» al servicio de ayuda en el hogar. El presidente de la Fegamp explicó que eso permitirá acercarse al 100 % de financiación por la Xunta y el Estado, como prevé la ley.

En la actualidad, los fondos que se transfieren a los ayuntamientos son insuficientes para cubrir los costes del servicio, lo que obliga a los concellos a abonar parte del gasto.

Varela recordó que recientemente la Fegamp firmó un acuerdo con el Gobierno gallego que mejora la financiación que reciben. El pacto prevé un incremento desde los 12 euros por hora que se abonaban en el 2025 a 16 euros por hora este año, 17 en el 2028 y 18 euros por hora en el 2028.

Aunque ayudará a recortar la diferencia, dijo el presidente, el acuerdo no cubre la totalidad del coste, por lo que «axudaría moito que o Estado acordase coas comunidades que unha parte ten que ir obligatoriamente ao servicio de axuda no fogar».

La Xunta, por su parte, reclama desde hace años al ministerio que abone el 50 % del gasto de los servicios de dependencia. Considera que es una obligación legal que se incumple desde hace años, y que ha provocado una «deuda» del Estado con las arcas autonómicas que alcanza los 2.900 millones de euros.