Xunta y Fegamp alcanzan un acuerdo para financiar el Servicio de Axuda no Fogar

La Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) han alcanzado un acuerdo para garantizar la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), una de las piezas clave del sistema de dependencia. El pacto, que hoy martes ha sido ratificado por la dirección de la Fegamp, estará vigente lo que queda de legislatura y prevé que la Consellería de Política Social pase de abonar 12 euros por hora a los ayuntamientos a 16 euros durante este año, 17 en el 2027 y 18 en el 2028.

El aumento ayudará a los concellos a soportar el creciente peso económico de esa prestación, que en algunos consistorios consume el 30 % del presupuesto local.

Alberto Varela, presidente da Fegamp: «Nin a Xunta nin o Goberno están financiando o que di a lei de dependencia» Xosé Gago

Está previsto que la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, firmen el acuerdo en próximos días.

La Xunta destacó el «significativo incremento» del 50 % del presupuesto que supone el pacto, y la mejora con respecto al anterior acuerdo de legislatura, que supuso una mejora del 24 % de los 9,7 del 2020 a los citados 12.

El Gobierno gallego recordó además que cerca de 23.000 personas con dependencia en Galicia son atendidas por el SAF, y destacó que este año se destinarán a esos servicios 844 millones de euros, un 17 % más que el año pasado.

La Fegamp había rechazado en noviembre la anterior propuesta de la Xunta, que elevaba a 14 euros por hora su aportación este año, a 15 en el 2027 y a 16 en el 2028.

Su presidente, Alberto Varela, trasladó en diciembre a la conselleira que muchos concellos están pagando cerca de 21 euros por hora de servicio, por lo que la propuesta era insuficiente. Varela advirtió además que en caso de que no se alcanzase un acuerdo propondría a la federación acudir a los tribunales, ya que la ley de dependencia prevé que esos servicios sean financiados por el Estado y las autonomías, no por los concellos.

La federación subrayó hoy que no renuncia a ese objetivo, pero se ha dado el visto bueno a la propuesta de Política Social «tendo en conta tamén a urxencia económica que están a padecer os concellos»