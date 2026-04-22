Vota y opina: ¿Crees que está justificada la moción de censura en Lugo?

Elena Candia (izquierda) y María Reigosa (derecha) durante la presentación de la moción de censura en Lugo Óscar Cela

La candidata del PP, Elena Candia, y la concejala exsocialista María Reigosa han explicado hoy los motivos por los que han presentado la moción de censura en el Concello de Lugo y, la dirigente popular dijo sobre la naturaleza de la censura que era una herramienta legal, democrática «e dunha validez indiscutible». De esta forma, en el pleno que en principio se celebrará el 7 de mayo, el regidor socialista Miguel Fernández cederá el bastón de mando a Candia, que se convertirá en la cuarta persona en ocupar el puesto en el presente mandato, tras la marcha de Lara Méndez al Parlamento en el 2024 y el fallecimiento de Paula Alvarellos el 1 de marzo del 2025.

Por su parte, PSOE y BNG coincidían en considerar este movimiento como «unha infamia», un «golpe de estado municipal» y «unha vergoña». Ana Pontón consideró que esta iniciativa «demostra que ó Partido Popular, a Alfonso Rueda e a Elena Candia non lles importa Lugo, o único que lles importa son os seus intereses políticos» y el teniente alcalde y portavos del Grupo Municipal Socialista Rubén Arroxo transmitió que: «O sentir, non soamente meu, senón en xeral de todas aquelas persoas que falaron con nós, é de indignación».

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