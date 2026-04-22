Lavacolla cierra 35 días: guía para no perderse

El interior del aeropuerto de Lavacolla en uma imagen de archivo XOAN A. SOLER

El aeropuerto de Santiago permanecerá cerrado al tráfico desde esta próxima medianoche por obras de renovación de la pista. El cierre complicará la movilidad de decenas de miles de viajeros —el año pasado el Rosalía de Castro dio servicio en ese mismo período a 340.000 personas— y dejará a Galicia sin la que es su principal puerta de entrada de turistas por vía aérea. Durante esas cinco semanas, Alvedro asumirá el grueso de la operativa que no podrá atender Lavacolla, lo que provocará un incremento de la demanda de transporte por carretera que obliga a replantear los limitados servicios de bus que conectan en la actualidad los dos aeropuertos. Los viajeros con billete desde hace meses ya saben que volarán desde otro aeropuerto, o bien que su vuelo está cancelado.

¿Cuándo empieza el cierre y cuándo reabrirá el aeropuerto?

El cierre comienza este jueves y finalizará el 27 de mayo. Serán, por tanto, 35 días y durante ese período de tiempo no se podrá volar desde el aeropuerto de Lavacolla. De hecho, las propias aerolíneas no ofrecerán vuelos desde Santiago para las fechas del cierre, por lo que los viajeron tendrán que volar desde otros aeropuertos.

¿Cuál es el motivo del cierre?

La ejecución de obras que afectan a la renovación del pavimento de la pista y la dejan inoperativa. Aunque los trabajos van mucho más allá, y afectan desde la limpieza de la red de drenajes a la renovación de los dispositivos ILS que permiten a las aeronaves operar en condiciones meteorológicas adversas, el asfaltado es lo más determinante. Aena calcula que se emplearán 73.000 toneladas de aglomerado para una renovación de la pista que, en cuatro zonas, alcanzará hasta 1,23 metros de profundidad.

¿Por qué se acometen ahora estas obras?

La decisión de renovar el pavimento de la pista de vuelos llegó después de que Aena detectara signos de desgaste, provocados tanto por el uso como por factores meteorológicos. El gestor aeroportuario quiere evitar circunstancias imprevistas como las ocurridas hace cuatro años, cuando Lavacolla tuvo que parar su actividad durante una hora por un desprendimiento de pavimento superficial. La anterior renovación de la pista data del 2008, si bien entonces se optó por hacerla por la noche y en los meses de más tráfico, julio y agosto, lo que provocó diversas incidencias.

¿Por qué se ejecutan en estas fechas, ya con la temporada alta iniciada?

Aena decide el calendario de las obras tomando como referencia distintas variables, si bien la que más pesa es la meteorológica, que hace imposible ejecutar los trabajos en invierno.

¿Cuántos vuelos y viajeros pueden verse afectados?

En principio, y tomando como referencia la actividad que el aeropuerto registró en esas mismas fechas en años anteriores, el cierre del Rosalía de Castro obligará a desviar o suspender más de 2.000 vuelos. El año pasado, el aeropuerto dio servicio a unos 340.000 viajeros entre la última semana de abril y las cuatro de mayo, aunque posiblemente el impacto esta vez sería menor por la crisis de tráfico que arrastra el aeropuerto, con 183.000 usuarios menos durante el primer trimestre.

¿Qué alternativas tienen los viajeros? ¿Puede quedarse tirado alguno que haya adquirido billete pensando en volar desde Santiago en esas fechas?

Las aerolíneas han informado puntualmente de los desvíos o cancelación de vuelos afectados por el cierre de Lavacolla. Vueling, la que mueve más tráfico en Santiago, optó por trasladar el grueso de su operativa a Alvedro, lo que implica que operará temporalmente desde la terminal coruñesa, entre otras, las conexiones con Londres y París. También Iberia reforzará sus vuelos con Madrid y trasladará a Alvedro los enlaces con Bilbao. Por el contrario, EasyJet decidió suspender durante los 35 días de cierre los servicios con Ginebra y Basilea. Y Ryanair hará lo propio con sus vuelos. Los viajeros con billete desde hace meses ya saben que volarán desde otro aeropuerto, o bien que su vuelo está cancelado.

¿Se ha habilitado un plan extraordinario en Alvedro? ¿Y en Peinador?

Durante este período, Alvedro asumirá la mayor parte de la operativa desviada —en torno al 80 %— mientras que el aeropuerto de Vigo-Peinador absorberá el resto. Empleados de Aena y de las empresas concesionarias que prestan servicio en el aeropuerto coruñés se afanaban este miércoles desde primera hora en reorganizar espacios y servicios para afrontar un incremento de tráfico sin precedentes en esta base aérea. La previsión es que Alvedro pase de los 856 vuelos inicialmente programados a un total de 1.486 operaciones entre el 24 de abril y el 27 de mayo, lo que supone un aumento de más del 70 % en su actividad habitual.

¿Qué opciones de transporte público tienen los viajeros de Santiago y su área de influencia para trasladarse a Alvedro?

La Xunta, a instancias de Aena, ha reforzado el transporte por autobús con Alvedro, con cuatro nuevas conexiones. De lunes a viernes, saldrán cuatro autobuses de refuerzo desde la intermodal, que se sumarán a los dos que están activos en la actualidad. Serán, por tanto, seis en cada sentido. Las frecuencias serán menores durante los fines de semana y festivos. Los sábados habrá tres servicios en cada sentido y los domingos, dos.

¿Cómo será la vuelta a la actividad el día 28?

El día 28, coincidiendo con la reapertura de Lavacolla, está programada una jornada de intensa actividad, en la que se retomarán los vuelos desviados o suspendidos y comenzarán a operar nuevas rutas. Será el estreno, entre otros, del vuelo directo que United Airlines operará entre Santiago y Nueva York, la ruta más atractiva de un panel que en los meses centrales de la campaña estival contará con 12 destinos internacionales, uno más que el año pasado, y que, por vez primera en la historia, permitirá volar sin escalas desde el principal aeropuerto gallego a tres continentes distintos.