Ruth Lodeiro, artista: «Xosé Lodeiro merece mucho más que Vigo»

Begoña Rodríguez Sotelino
BEGOÑA R. SOTELINO VIGO / LA VOZ

La escultora Ruth Lodeiro, este miércoles, en Nigrán.
La escultora Ruth Lodeiro, este miércoles, en Nigrán. Oscar Vázquez

La escultora presentó la semana pasada un documental dedicado a su padre, el pintor Xosé Telmo Lodeiro. «Nos dijeron que era una locura llenar la sala grande, pero quedó gente fuera», asegura

19 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Xosé Telmo Lodeiro (Vigo, 1930-1996), se autodenominaba «pintor de Vigo», pero se le resiste el reconocimiento oficial en su propia ciudad aunque sí tuvo el de sus compañeros de generación y ahora, el de un

