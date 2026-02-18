Ruth Lodeiro, artista: «Xosé Lodeiro merece mucho más que Vigo»
VIGO / LA VOZ
La escultora presentó la semana pasada un documental dedicado a su padre, el pintor Xosé Telmo Lodeiro. «Nos dijeron que era una locura llenar la sala grande, pero quedó gente fuera», asegura19 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Xosé Telmo Lodeiro (Vigo, 1930-1996), se autodenominaba «pintor de Vigo», pero se le resiste el reconocimiento oficial en su propia ciudad aunque sí tuvo el de sus compañeros de generación y ahora, el de un