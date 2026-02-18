Las aerolíneas abren un frente contra Aena por subir las tasas aeroportuarias pese a ganar 1.300 millones

Un avión despega en el aeropuerto de Lavacolla. XOAN A. SOLER

El sector aéreo ha decidido plantear en España un frente contra Aena por la subida de las tasas aeroportuarias previstas hasta el año 2031, decisión que ha supuesto la reducción de vuelos en Galicia por la que hasta ahora era una de las mayores aerolíneas en la comunidad, como Ryanair hasta el verano pasado. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha solicitado formalmente una rebaja tarifaria del 4,9 % anual para los próximos cinco años, plazo en el que se desarrollará el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), plan estratégico de la red aeroportuaria española. La propuesta de las aerolíneas choca frontalmente con las intenciones del gestor aeroportuario de encarecer las tasas, un movimiento que la industria tilda de «desproporcionado».

Según ALA, la estrategia de Aena se basa en una «infraestimación» del volumen de viajeros, mientras estima un crecimiento del tráfico del 1,3 %, las aerolíneas. Respaldada por informes de las consultoras Steer y CEPA las aerolíneas sitúan, en cambio, el alza en un 3,6 % anual, lo que supondría alcanzar los 401 millones de pasajeros en 2031.

El Gobierno achaca la fuga de Ryanair a la competencia de sus rivales en Galicia y al AVE C. Punzón

La patronal denuncia que este error de cálculo no es nuevo y tiene consecuencias directas en el bolsillo de los usuarios. Entre 2017 y 2025 (excluyendo la pandemia), el tráfico real fue un 15,3 % superior al previsto en los anteriores DORA. Este desfase permitió a Aena obtener un exceso en sus resultados de 1.300 millones de euros que, según ALA, «las aerolíneas y los pasajeros han pagado de más».

«El planteamiento de Aena supone repetir un patrón histórico de infraestimación del tráfico y exigencia de un retorno muy por encima de lo razonable», denuncian la asociación, subrayando que en 2024 el gestor aeroportuario obtuvo un retorno del 10,2 %, muy superior al 6,02 esperado.

ALA sostiene que Aena tiene margen de sobra para ser más eficiente en sus costes operativos. Critican que la propuesta del gestor implica que sus costes crezcan tres veces más rápido que su propia previsión de tráfico, algo que califican de «ineficiencia» y «deseconomía de escala».

La asociación ha elevado su petición a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para que actúen ante la subida de las tarifas. Defienden que una bajada de tarifas no solo es posible, sino necesaria para mantener el «círculo virtuoso» del turismo y la economía, asegurando que, incluso con la rebaja del 4,9 % que plantea, Aena podría acometer su plan inversor de 10.000 millones de euros.

En paralelo a la asociación de las aerolíneas, Ryanair también ha mostrado su rechazo a la subida tarifaria. «El monopolio de Aena quiere aumentar las tasas a costa del turismo, el empleo y la conectividad en España», denuncia la compañía. Pide Ryanair a la CNMC y al Ministerio de Transportes que rechacen la propuesta «excesiva» de Aena. «Sigue aprovechando su control monopolístico y se basa en supuestos falsos, como previsiones de tráfico poco realistas y un gasto sobredimensionado en instalaciones. Los aeropuertos necesitan más pasajeros, no un gasto derrochador», valora la dirección de Ryanair. «Aena invierte dinero en ampliar aeropuertos regionales vacíos a pesar de ser responsable del descenso en el número de pasajeros, ya que un mayor gasto y menos pasajeros se traduce en mayores ingresos en los aeropuertos que quiere desarrollar, como Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante e Islas Baleares», concluye.