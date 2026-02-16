Nueva huelga de médicos con servicios mínimos del 100 % en urgencias o diálisis

Manifestación en Santiago el pasado enero en el marco de la huelga de médicos PACO RODRÍGUEZ

La Consellería de Sanidade, a través del Diario Oficial de Galicia, publicó ya el viernes los servicios mínimos de las huelgas que darán comienzo hoy entre el colectivo médico. Al igual que en los paros de enero y noviembre del 2025, el Sergas establece unos servicios mínimos que tratan de evitar «unha nova deterioración na atención sanitaria» tras el impacto de las «múltiples folgas desenvolvidas recentemente neste mesmo sector». Aunque el primer gran paro será esta semana, con tres convocatorias diferentes de tres sindicatos médicos: CESM, O’Mega y Simega, hasta junio habrá una huelga semanal todos los meses, pero en este caso solo con un convocante, CESM, en contra del estatuto marco del Ministerio de Sanidad.

Los servicios mínimos serán del 100 % en el 061, los servicios de urgencias, guardias médicas, quirófanos urgentes, partos, reanimación, ucis, unidades coronarias, diálisis y tratamientos oncológicos.

En el área de hospitalización se garantizará un profesional en unidades de cuatro o menos especialistas; dos en plantillas de cinco a ocho; al menos tres si son entre nueve y doce profesionales, y, a partir de trece facultativos, al menos cuatro deberán hacer servicios mínimos. También debe garantizarse la atención precisa a pacientes de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos, y las operaciones de prioridad 1 o con procesos garantizados en el decreto de esperas de tiempos máximos. En primaria, la dotación es muy similar, garantizando un 100 % de la actividad urgente y con un número de facultativos establecido en función de las plantillas.

Además de estos paros, O’Mega ha manifestado su intención de convocar otro paro médico, en este caso, solo en atención primaria, a partir del 2 de marzo.