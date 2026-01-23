La cirugía menor repunta en primaria con cien intervenciones al día: «No hacemos más por falta de tiempo»

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Exterior del centro de salud y PAC de Pontedeume, en una imagen de archivo
Exterior del centro de salud y PAC de Pontedeume, en una imagen de archivo ANGEL MANSO

En el 2025 se realizaron 26.734 procesos en los centros de salud del Sergas, un 12 % más que el año anterior

16 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En abril del 2025 la Consellería de Sanidade puso en marcha un plan de cirugía menor en atención primaria, con el fin de potenciar estos procedimientos quirúrgicos en los centros de salud. Médicos y enfermeros

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
OFERTA FLASH 18€/año solo 1,5€ al mes Suscríbete