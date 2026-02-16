Los hospitales de A Coruña y Vigo lideran en Galicia la huelga de médicos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad

Protesta de médicos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo contra el estatuto marco, este lunes Salvador Sas | EFE

Arranca una semana de huelga entre los médicos gallegos contra el estatuto marco. Como en otras jornadas de paro, los datos de seguimiento vuelven a ser dispares entre convocantes (CESM a nivel estatal y O'Mega y Simega en Galicia) y consellería de Sanidade. Los sindicatos cifraron este primer día en un 85 % entre los especialistas de la atención hospitalaria y en un 35 % en el caso de los médicos de centros de salud. La Xunta rebaja la cifra a un 16,8 % en el turno de mañana, de un 21 % en hospitales y de un 6 % en primaria.

Los paros se extenderán durante la semana y su objetivo es denunciar la situación de «discriminación» que sufre el colectivo, que no da por bueno el estatuto marco del Ministerio de Sanidad al no recoger sus singularidades y representatividad propia. En Galicia, los sindicatos suman otras reivindicaciones a nivel autonómico que sí dependen de la Consellería de Sanidade, como mejoras laborales. Para los facultativos es prioritaria la duración y voluntariedad de las guardias, así como que figuren como horas trabajadas en la vida laboral. Desde O'Mega aseguran que el seguimiento de la huelga aumentará «considerablemente» a partir del 2 de marzo, cuando en la comunidad gallega está convocada una huelga indefinida para exigir a la Xunta «un plan de choque que permita desconxestionar a atención primaria e reducir as listas de espera».

En base a los datos del Sergas, el porcentaje de la participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, alcanzó el 22 %, y en los hospitales comarcales, del 11 %. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 21 %. En la atención primaria, el respaldo fue del 6 %.

Por centros hospitalarios, las cifras de Sanidade apuntan a los hospitales de A Coruña y Vigo como los que registran el mayor seguimiento este lunes, adonde no han acudido a sus puestos de trabajo casi uno de cada tres médicos. Estos son los datos: el paro lo secundaron el 29 % de los médicos en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 16 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago; el 15 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol; el 16 % en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 22 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 20 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, y el 27 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo fue del 4 % en el Hospital Público de Cee; del 16 % en el Hospital Público de Barbanza; del 8 % en el Hospital Público de A Mariña; del 13 % en el Hospital Público de Monforte de Lemos; del 11 % en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; del 6 % en el Hospital Público de Verín, y del 16 % en el Hospital de O Salnés. En el conjunto de los hospitales comarcales, el seguimiento medio de la huelga fue del 11 %.

El respaldo fue menor en la atención primaria. Por áreas sanitarias, en A Coruña e Cee fue del 2 %; en Santiago de Compostela e Barbanza, del 6 %; en la de Ferrol, del 7 %; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, del 2 %; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, del 10 %; en la de Pontevedra e O Salnés, del 6 %, y en la de Vigo, del 8 %.

En entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana alcanzó el 2 %.

Facultativos y delegados sindicales participaron esta mañana en Vigo en una manifestación que salió del Hospital Álvaro Cunqueiro y recorrió varias calles para visibilizar sus reclamaciones. En el resto de ciudades no había convocadas concentraciones.

La Consellería de Sanidade, a través del Diario Oficial de Galicia, publicó la semana pasada los servicios mínimos de la huelga. Como en los paros de enero y noviembre del 2025, el Sergas busca evitar «unha nova deterioración na atención sanitaria» y serán del 100 % en el 061, los servicios de urgencias, guardias médicas, quirófanos urgentes, partos, reanimación, ucis, unidades coronarias, diálisis y tratamientos oncológicos.