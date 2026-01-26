Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo estatuto marco

Médicos del CHUO en una jornada de huelga por un Estatuto propio y mejoras laborales, durante el pasado mes de octubre. Miguel Villar

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció hoy la firma del acuerdo con los sindicatos del ámbito de la negociación para el nuevo estatuto marco, que fue rubricado por el sindicato de enfermería Satse, CC. OO., UGT y CSIF, pero no por CIG-Saúde. «Hubo muchas mesas de negociación» afirmó García, reivindicando que el diálogo es «el único camino». El nuevo documento todavía tiene que pasar por el Consejo de Ministros y tramitarse posteriormente como una ley en el Congreso de los Diputados y el Senado, un trámite que la ministra confía en que se complete durante el resto de la legislatura. «Esperemos que a pesar de esa complejidad parlamentaria que tenemos haya también altura de miras por parte de los grupos políticos y sean capaces de ponerse no solo en la piel de los profesionales sanitarios, sino también en la piel de los pacientes», subrayó.

El texto pactado termina con las guardias de 24 horas, reduciéndolas a 17; instaura oposiciones cada dos años y procedimientos de movilidad voluntaria abiertos y anuales; limita el horario semanal a 45 horas; incluye dos capítulos nuevos dentro del estatuto dedicados a los investigadores; regula los tiempos de descanso y reconoce el derecho a la conciliación, entre otros avances. «Es el acuerdo más amplio alcanzado nunca para un estatuto de estas características en nuestro Sistema Nacional de Salud», subrayó la ministra, quien agradeció el compromiso, la responsabilidad y la lealtad de los representantes sindicales, así como su «labor incansable».

Paralelamente, el representante sindical de CC. OO., Humberto Muñoz, detalló que las organizaciones presentes en la firma del acuerdo son las que representan «mayoritaria y legítimamente» a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. «La asistencia sanitaria es un trabajo en equipo y, por tanto, los derechos de ese equipo hay que defenderlos de una manera conjunta», afirmó.

Desde UGT evidenciaron que el acuerdo es «consecuencia directa de la movilización sindical» y, aunque reconocieron que el texto pactado «no resuelve todo», sí consideran que marca «un antes y un después».

Para el CSIF, este es el primer paso para culminar las expectativas de los trabajadores sanitarios. «Estaremos vigilantes tanto en el trámite parlamentario como en el cumplimiento que este acuerdo establece para restablecer lo que aquí se ha negociado», aseguró el representante del sindicato, Fernando Hontangas.