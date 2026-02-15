El ex alto cargo del bipartito que regresa a la primera línea para dar la batalla en Palas de Rei
LUGO/ LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El catedrático de la USC Rubén Lois, que fue director xeral de Turismo por el BNG, será candidato a alcalde en un contexto de oposición al proyecto de Altri y en un municipio donde el PP gobierna con mayoría absoluta y el Bloque lleva desde el 2007 sin representación16 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Palas de Rei (3.345 habitantes) es un lugar clave en el Camino de Santiago, final e inicio de una de las etapas que realizan cada año miles de peregrinos. Se trata de un ayuntamiento donde siempre