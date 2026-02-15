El ex alto cargo del bipartito que regresa a la primera línea para dar la batalla en Palas de Rei

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO/ LA VOZ

Rubén Lois, delante de la Casa Consistorial de Palas de Rei.
Rubén Lois, delante de la Casa Consistorial de Palas de Rei. Óscar Cela

El catedrático de la USC Rubén Lois, que fue director xeral de Turismo por el BNG, será candidato a alcalde en un contexto de oposición al proyecto de Altri y en un municipio donde el PP gobierna con mayoría absoluta y el Bloque lleva desde el 2007 sin representación

16 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Palas de Rei (3.345 habitantes) es un lugar clave en el Camino de Santiago, final e inicio de una de las etapas que realizan cada año miles de peregrinos. Se trata de un ayuntamiento donde siempre

