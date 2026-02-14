Augas de Galicia amplía a 41 concellos los paneles que alertan del riesgo de inundaciones

-

Ferrol, Arteixo, Vilagarcía o Gondomar son algunos de los concellos en los que Augas de Galicia instaló paneles informativos para alertar a la ciudadanía del riesgo de inundaciones en su territorio. Y ahora esta campaña de sensibilización se ampliará a un total de 41 municipios susceptibles de sufrir este tipo de fenómenos ocasionados normalmente por el desbordamiento de ríos combinado con la acción del mar. Así lo anunció la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que este sábado visitó algunas de las zonas en las que ya se han instalado los carteles con indicaciones sobre las inundaciones.

En total, se colorarán 600 nuevos paneles que se sumarán a los 250 ya instalados en 19 concellos de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa en los que existe un riesgo elevado de sufrir inundaciones. Se trata de Betanzos, Sada y A Coruña, localidades visitadas este sábado por la conselleira, que se suman así a Ames, Gondomar, Bueu, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Carnota, Vimianzo, Zas, Carballo, Arteixo, Fene, Neda, Cedeira, As Pontes, A Pobra do Caramiñal y Ferrol.

Los paneles incluyen mensajes adaptados a un lenguaje y público infantil con el objetivo de que sean comprensibles para los más pequeños. Además, cuentan con datos sobre el protocolo de actuación en caso de desbordamiento e información básica para casos de emergencia.

La iniciativa se enmarca en el plan estratégico de divulgación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Pedarpsi), que incluye talleres de prevención en centros de educación infantil y primaria de las zonas catalogadas de riesgo con el fin de concienciar a las nuevas generaciones sobre la influencia del ser humano en el funcionamiento de los canales de agua. En la primera edición de esta campaña, desarrollada durante el curso escolar 2023-2024, la Administración gallega llegó con sus acciones a un total de 74 municipios y a más de 10.000 escolares.

En cuanto a las labores de instalación de los paneles informativo, están incluidas en el contrato suscrito con Augas de Galicia para el cual el Ejecutivo autonómico ha invertido, señala la Xunta, alrededor de 700.000 euros.

En relación con este asunto, Medio Ambiente anunció que ya se está tramitando el nuevo plan de gestión de riesgo de inundación, el que será el PXRI para o período 2028-2033, que catalogará 172 áreas de riesgo fluviales (dos más que el actual) con una extensión de 566 kilómetros vulnerables, susceptibles de sufrir desbordamientos en caso de episodios de lluvia intensa y crecidas.