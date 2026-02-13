La Xunta investiga presuntas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local

Aspirantes realizan la prueba teórica de unas oposiciones, en una imagen de archivo. CARLOS CORTÉS

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), dependiente de la Xunta, investiga unas presuntas irregularidades, denunciadas por un anónimo, en las oposiciones al cuerpo de la Policía Local celebradas el pasado año. En la denuncia presentada ante la Administración y remitida a los medios, el individuo no presenta pruebas, pero asegura contar con indicios de que algunos opositores habrían entrado a las pruebas con «pinganillos», dispositivos prohibidos durante la celebración de los exámenes. «Efectivamente, hai uns meses houbo unha denuncia anónima de que había irregularidades», confirmó esta mañana el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que señaló que «non se aportaba ningún tipo de proba máis alá da denuncia en si». A renglón seguido, el conselleiro explicó que «no seu momento», sin especificar cuándo, se «fixo unha investigación e non se atopou ningún tipo de irregularidade».

Ahora, en cambio, la Xunta ha reactivado la investigación interna para determinar si eso fue así y si, como denuncia el anónimo, hubo lugar para el fraude en las pruebas que el Gobierno gallego celebra anualmente para elegir a los agentes municipales de un centenar de concellos. «Estamos expectantes e investigando de novo, para que se se atopa algunha irregularidade, poder trasladala aos órganos competentes», abundó Diego Calvo, antes de asegurar «que se non se atopan, [el objetivo] é mellorar os protocolos que existan para evitar este tipo de situacións».

A la pregunta de por qué han retomado las pesquisas internas, desde la Consellería de Presidencia sostienen que «non se recibiron novos anónimos nin denuncias», pero que la Academia Galega de Seguridade Pública sigue de cerca el asunto.

Para muchos, el asunto recuerda a las presuntas irregularidades que la Fiscalía Provincial de A Coruña investiga en las oposiciones para administrativo de la Seguridad Social que se celebraron el pasado mes de septiembre en A Coruña. En ese caso, el Gobierno central —que convoca las pruebas— encontró indicios de irregularidad y elevó el caso al ministerio público, que trabaja codo con codo con la policía judicial para determinar si existió fraude. La investigación se inició a raíz de las denuncias formales, no anónimas, presentadas por opositores, lo que no ha ocurrido en esta ocasión con las oposiciones a la Policía Local que investiga la Xunta.