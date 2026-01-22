El presunto fraude en las oposiciones a la Seguridad Social en A Coruña ya está en manos de la Fiscalía

Candidatos a una oposición, en una imagen de archivo. LAURA LEIRAS

La Fiscalía Provincial de A Coruña y la Policía Judicial investigan las presuntas irregularidades que se habrían producido en las oposiciones a administrativo de la Seguridad Social celebradas el 13 de septiembre y que denunciaron participantes en el examen. Ante las reclamaciones recibidas por parte de los opositores, que detectaron anomalías en los resultados del proceso selectivo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inició un proceso de investigación interno y presentó a finales de diciembre una demanda ante el ministerio público.

Tras recibir quejas por parte de los opositores, que denunciaron la existencia de una sobrerrepresentación «estadísticamente improbable» de sobresalientes entre quienes realizaron el examen en A Coruña —25 de las 50 mejores notas se registraron allí—, el ministerio determinó «indicios de irregularidad durante el proceso selectivo» e inició una serie de entrevistas y análisis para «conocer las circunstancias del caso». Se trata de un mecanismo de investigación interno que está previsto en la legislación.

«Como resultado de ese exhaustivo análisis», explican fuentes gubernamentales, «se constataron hechos que podían ser constitutivos de varios delitos, y que merecen una investigación con los recursos y medios necesarios». Además, el Ministerio de Seguridad Social consideró necesario implicar «a las autoridades con mayores competencias para tal fin» y elevó por ello una demanda a la fiscalía coruñesa. «El caso está siendo objeto de investigación y a la espera de actuaciones y resoluciones del órgano competente», explica el Gobierno.

La gran duda de los afectados por estas supuestas irregularidades —que aspiraban a un puesto de funcionario en el cuerpo del nivel C1— es qué ocurrirá a partir de ahora. Por el momento, celebran la decisión de las autoridades competentes y esperan que se esclarezcan los hechos. En un comunicado enviado al propio Gobierno, una de las aspirantes exigía que se «adopten medidas para garantizar la igualdad de los aspirantes» y que se verifiquen cómo se realizó «la custodia, elaboración y distribución del cuestionario utilizado» en A Coruña, donde los aspirantes también denunciaron una falta de control y vigilancia en las aulas.