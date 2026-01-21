El Gobierno investiga un posible fraude en las oposiciones a la Seguridad Social

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Aspirantes cubren los exámenes de unas oposiciones, en Pontevedra, en una imagen de archivo.
Aspirantes cubren los exámenes de unas oposiciones, en Pontevedra, en una imagen de archivo. Ramón Leiro

Los candidatos denuncian una cantidad desproporcionada de sobresalientes en Galicia: «Foi un exame moi difícil, non ten sentido ver tantos plenos»

22 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Isto é imposible, non pode ser», pensó un aspirante gallego a administrativo de la Seguridad Social cuando conoció, hace dos meses, los resultados de los exámenes que realizó en septiembre. Como él, decenas de candidatos

