El Gobierno investiga un posible fraude en las oposiciones a la Seguridad Social
REDACCIÓN / LA VOZ
Los candidatos denuncian una cantidad desproporcionada de sobresalientes en Galicia: «Foi un exame moi difícil, non ten sentido ver tantos plenos»22 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Isto é imposible, non pode ser», pensó un aspirante gallego a administrativo de la Seguridad Social cuando conoció, hace dos meses, los resultados de los exámenes que realizó en septiembre. Como él, decenas de candidatos