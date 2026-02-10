Anpas Galegas reclama un apoyo real para la adquisición del material escolar

Imagen de archivo de una librería con material escolar en Lugo. ALBERTO LÓPEZ

La confederación Anpas Galegas volvió a denunciar que las actuales medidas de apoyo a la adquisición de material escolar no garantizan una enseñanza pública verdaderamente gratuita ni en igualdad de condiciones para todos los niños y niñas. La entidad consideró que las cuantías previstas son claramente insuficientes frente al incremento continuado del coste del material escolar, una situación que afecta especialmente a las familias con rentas medias y bajas y a aquellas que tienen varios hijos en edad escolar.

Paralelamente, Anpas Galegas alertó de que la exclusión del pago en efectivo como medio válido introduce una discriminación indirecta hacia muchas familias que no tienen acceso pleno a medios bancarios o digitales, afectando de manera especial a hogares en situación de exclusión financiera, familias migrantes y entornos rurales. «Esta medida tamén prexudica ao pequeno comercio e ás librerías de proximidade, favorecendo ás grandes cadeas comerciais».

Por otra parte, la confederación no solo trasladó estas consideraciones a la Consellería de Educación, sino que también presentó alegaciones ante Facenda, «ao entender que estas decisións teñen un impacto directo na equidade do sistema educativo» y en el derecho de las familias a acceder al material escolar sin barreras económicas ni administrativas. Además, insiste en que la enseñanza pública gallega debe ser gratuita de manera «efectiva, inclusiva e baseada na igualdade de oportunidades, principios que deben rexer todas as políticas educativas».