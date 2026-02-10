Ángel Luis Sanz Cubero, maestro de maquinistas: «El ADIF se ha endiosado»

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Ángel Luis Sanz Cubero, conduciendo un tren cuando estaba en activo
Ángel Luis Sanz Cubero, conduciendo un tren cuando estaba en activo

El experto en seguridad operacional considera que el servicio ferroviario se ha deteriorado y que hay que gastar más en mantenimiento

10 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Ángel Luis Sanz Cubero (Las Navas del Marqués, Ávila, 1961) dedicó buena parte de su vida profesional a la formación de otros maquinistas y es un experto en seguridad operacional con muchos años de experiencia

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta