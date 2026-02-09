Cesuga no podrá matricular a nuevos alumnos el próximo curso

Foto del estand de Cesuga en la feria Unitour, de A Coruña, en una foto de archivo CESAR QUIAN

El Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) no podrá admitir a nuevos alumnos el próximo curso, tras comenzar su desvinculación con la Universidad San Jorge de Zaragoza. Desde el 2013, este centro privado de A Coruña estaba adscrito a esa universidad, también privada, por lo que los títulos que imparte tienen la convalidación de esta institución académica privada aragonesa. Pero en el 2024 se llegó a un acuerdo para revertir este proceso, de tal forma que desde este curso 2026-2027 ya no tiene ese paraguas. Esto imposibilita que pueda admitir nuevos alumnos a partir de septiembre. Desde hace meses, Cesuga trabaja «en distintos mecanismos» para asegurar la admisión de nuevos estudiantes para los cursos siguientes, es decir, a partir de septiembre del 2027, y mantener su viabilidad como centro universitario.

En un comunicado enviado al alumnado esta misma mañana, la entidad recuerda que los estudiantes matriculados pueden finalizar sus estudios con total normalidad, tal y como se recoge en el acuerdo que firmaron este centro y la Universidad San Jorge en enero de 2024. Sobre la continuidad del proyecto, los responsables de Cesuga apuntan a distintas alternativas «que permitan una transición ordenada». Es decir, todos aquellos que están en formación en sus titulaciones universitarias podrán acabar con un título de la Universidad San Jorge.

Actualmente, Cesuga oferta desde su campus de A Coruña cuatro grados: ADE, Arquitectura, Comunicación y Relaciones Públicas; y Traducción y Comunicación Intercultural. Cesuga surgió a principios de los 90 y se materializó en 1995 tras firmar un convenio con la University College Dublin. En el 2013 se llevó a cabo esa adscripción a la universidad privada San Jorge.

Este grupo educativo presentó hace unos meses, en un foro público, su proyecto para implantar la Universidad Emilia Pardo Bazán, que sería la segunda privada de Galicia, pero cuenta con el informe desfavorable del Consejo General de Política Universitaria, y la nueva ley de universidades del Gobierno central es aún más restrictiva con la apertura de nuevos centros.

Cesuga, en todo caso, mantiene su intención de llevar a cabo un nuevo proyecto y una «ambiciosa inversión» en infraestructuras de más de 17.000 metros cuadrados en Feáns, que incluyan nuevos grados vinculados a tecnologías emergentes. Para que esto sea factible, y a la vista de que una segunda universidad privada en Galicia es ahora mismo poco probable, el centro necesita la adscripción a otra organización. Otra opción sería la venta de Cesuga. Sus rectores dicen que trabajan en «una alianza» con otra institución, algo que, en todo caso, no estaría vigente, como pronto, hasta el curso 2027-2028. No es descartable que este movimiento suponga la salida de los empresarios gallegos que ahora respaldan este proyecto.