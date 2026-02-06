Los profesores de secundaria tendrán menos horas lectivas a partir del próximo curso

Foto de alumnado del IES Terra de Soneiro, en Vimianzo, el pasado mes de abril BASILIO BELLO

La Consellería de Educación acaba de firmar con cuatro sindicatos, CC.OO., ANPE, UGT y CSIF, una adenda al acuerdo del año 2023 por el que se mejoran las condiciones laborales del profesorado de secundaria. Este acuerdo recoge numerosos avances en cuanto a reducción de ratios, carga burocrática, mejoras salariales para potenciar la carrera profesional de los docentes y más recursos de atención a la diversidad. Quedaba pendiente la reducción del horario lectivo del profesorado de secundaria, a la espera de que se regulase la jornada de 35 horas semanales en la función pública.

Ahora, sindicatos y educación firman esta adenda para avanzar en la negociación y homologarse con otras comunidades que ya cuentan con 18 sesiones lectivas a la semana. Los docentes gallegos pasarán por lo tanto de las 20 actuales a 18. Ahora toca analizar a nivel económico y de recursos humanos esta medida en la que, en palabras del conselleiro, Román Rodríguez, «case con toda seguridade xa haberá unha redución a próximo mes de setembro». Aunque el responsable del departamento educativo no habló de un calendario concreto para esta reducción, «en setembro haberá algunha mellora». El conselleiro destacó la altura de miras de las cuatro organizaciones sindicales, «en beneficio dunha mellora dialogada e sen precedentes do sistema educativo galego». El pasado mes de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una ley para rebajar las horas lectivas a 23 en primaria y a 18 en secundaria.

Los sindicatos firmantes valoraron muy positivamente este avance y el acuerdo en general, con el que se ha reducido la ratio de alumnos por aula e incrementado los recursos para la atención a la diversidad. Noelia Sánchez, de CC.OO., destacó que se trata de un documento vivo que permite hacer más modificaciones, «e asinar acordos significa avanzar». La prueba de que se trata de un marco vivo es que CSIF, que no estaba en la firma inicial, se sumó al acuerdo del 2023 el pasado mes de diciembre.

Julio Trashorras, de ANPE, insistió en la misma idea, «xa que para avanzar hai que estar pola labor», mientras que Cristóbal Salgueiro, de UGT, explicó que la reducción de la jornada del profesorado de secundaria es una vieja reivindicación del colectivo que no solo mejorará sus condiciones sino también la atención al alumnado. Finalmente, Rosa Silva, de CSIF, mostró su satisfacción por presentar esta mejora apenas unos meses después de unirse a esta adenda, «porque entendemos que o mellor para negociar é estar dentro». La insistencia en estar dentro del acuerdo de los cuatro sindicatos es una alusión implícita a la CIG-Ensino, que no lo firmó.

Mejoras

Esta medida en secundaria se suma a otras que ya son efectivas, como la reducción del horario lectivo para los maestros de infantil y primaria, que ha bajado de 25 a 23 horas semanales. Además, se ha implantado la bajada de ratios en los primeros cursos de infantil, pasando de 25 a 20 pequeños por aula, o más apoyos a la diversidad, ya que los alumnos con un porcentaje de discapacidad computan el doble o el triple, a la hora de establecer esas ratios.