Sánchez anuncia una ley que rebajará las horas lectivas del profesorado

Pedro Sánchez durante su visita a la escuela infantil Casa de los Niños de Getafe, junto a los ministros Pilar Alegría y Óscar López y la alcaldesa del municipio madrileño, Sara Hernández. Ministerio de Educación

Una nueva ley rebajará la jornada lectiva de los profesores de toda España. Los docentes de Primaria pasarán a trabajar el próximo curso 23 horas semanales, mientras que los de Secundaria, Bachillerato y el resto de niveles educativos tendrán una jornada de 18 horas. Es una de las medidas que impulsará la nueva norma que ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la escuela infantil Casa de los Niños de Getafe, junto a los ministros Pilar Alegría y Óscar López y la alcaldesa del municipio madrileño, Sara Hernández.

Sánchez indicó que esta era «una de las asignaturas pendientes» desde que el Gobierno comenzó a hablar con la comunidad educativa en el 2018. Ha destacado como ya la Ley Orgánica por la que se modifica la norma de Educación (Lomloe) incluye una recomendación sobre las horas lectivas que debían tener los maestros, pero que a través de la nueva norma se garantizará que dicha jornada lectiva sea de obligatorio cumplimiento.

situación actual en Galicia Maestros de primaria: 23 horas lectivas a la semana Profesores de secundaria: 20* horas lectivas a la semana (*) El acuerdo firmado en el 2023 recogía una rebaja a 18 horas

«Lo que vamos a hacer ahora es impulsar una ley de nuevas medidas donde, en lugar de ser una recomendación, sea una obligatoriedad que las horas lectivas en aula de los maestros y las maestras para la Educación Primaria sean 23 y para los maestros y las maestras en Educación Secundaria y también en Bachillerato sean 18. Estamos hablando siempre de educación en aula», ha explicado el presidente del Ejecutivo.

Menores ratios en las aulas y ayudas públicas

Además, Sánchez ha destacado que su Gobierno quiere seguir impulsando la reducción del ratio de alumnos por profesor en las clases y ha adelantado que el Ministerio de Educación pondrá en marcha para el próximo curso un programa de ayudas para asegurar el acceso gratuito a la educación Primaria a los menores de «familias que están por debajo del umbral de la pobreza». Esta bolsa contará con un presupuesto de 175 millones de euros.

El Gobierno también se enfocará en el acceso a la educación en la etapa de 0 a 3 años, en la que España «estaba entre los países con las tasas más bajas de Europa», ha indicado el presidente. Una cuestión sobre la que, explica, el Ejecutivo ya impulsó la creación 60.000 nuevas plazas en el país, «pese a no ser competencia del Gobierno de la nación». También ha anunciado que, a partir del 2026, el Ministerio de Educación impulsará un nuevo programa de subvenciones dirigidas a las familias con problemas económicos para asegurar la escolarización gratuita también en esta etapa.