Sogama publica el importe del canon unitario para este año: 111,13 euros y 97,76 de cuantía reducida

La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el importe del canon unitario de tratamiento por tonelada de residuos domésticos que deberá aplicar para el año 2026. Asciende a 111,13 euros por tonelada y la cuantía del reducido será de 97,76.

Se hace público este importe en el marco del sistema promovido por la Xunta para la gestión institucional de los residuos municipales gestionados por Sogama. Son 111,13 euros por cada tonelada de residuos domésticos que se gestione más el incremento correspondiente al impuesto sobre el valor añadido (IVA). Establece, asimismo, un canon de cuantía reducida, que se fija en 97,76 euros por tonelada de residuos domésticos gestionada, más el IVA, lo que condiciona el cumplimiento de lo establecido por ley. Por otra parte, en otra resolución, el DOG publicó el importe para el 2026 del canon específico por tonelada de aquellos residuos que cumplan los requisitos mínimos para su gestión en las plantas de tratamiento de materia orgánica.

Javier Domínguez Lino: «Tenemos el canon más barato de los que se aplica ahora en España» Toni Longueira

En el marco del programa específico de promoción del reciclaje mediante la puesta en marcha y gestión de plantas de compostaje promovidas por la Administración general a través de Sogama, se establece la suma de 52,89 euros por cada tonelada de residuos domésticos catalogados como fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos —FORSU—, más el incremento correspondiente al IVA.