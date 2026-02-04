Javier Domínguez Lino: «Tenemos el canon más barato de los que se aplica ahora en España»

Javier Domínguez Lino, presidente de Sogama desde el 11 de febrero del 2015. Ana García

Javier Domínguez Lino (Pontevedra, 1968) es presidente de Sogama desde el 11 de febrero del 2015. Fue uno de los actores principales de la gran transformación de una sociedad, con sede en Morzós (Cerceda), que