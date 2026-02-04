Javier Domínguez Lino: «Tenemos el canon más barato de los que se aplica ahora en España»
CARBALLO / LA VOZ
El presidente de la Sociedad Galega do Medio Ambiente habla sobre un canon que «se actualizará este año en Galicia en un 2,9 %»04 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Javier Domínguez Lino (Pontevedra, 1968) es presidente de Sogama desde el 11 de febrero del 2015. Fue uno de los actores principales de la gran transformación de una sociedad, con sede en Morzós (Cerceda), que