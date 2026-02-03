Tráfico alerta de fuertes nevadas en las autovías de acceso a Galicia

Imagen de este martes en la A-52 a la altura de A Mezquita. SANTI M. AMIL

La Dirección General de Tráfico ha alertado de que la nieve y las fuertes lluvias pueden complicar los desplazamientos por carretera en las próximas horas en amplias zonas de España, por lo que recuerda a la necesidad de consultar las previsiones meteorológicas y la propia web de la DGT para saber en qué estado se encuentran las carreteras antes de iniciar un viaje. La alerta por fuertes lluvias se centra especialmente en la zona de Andalucía y Extremadura, pero en lo que se refiere a la nieve, las carreteras más afectadas por previsibles nevadas son las que comunican Galicia con la Meseta, como es el caso de las autovías A-6 y A-52.

Según la alerta de Tráfico, habrá precipitaciones de nieve en amplias zonas del norte y del centro peninsular, por lo que se pueden complicar los desplazamientos por carretera. Las previsiones de la Aemet indican que el período más adverso por nevadas se producirá a partir de la medianoche de este martes y se extenderá a todo el día de este miércoles en zonas de Lugo, Ourense, León, Burgos, Huesca, Soria, Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Teruel y Palencia. Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino también a las autopistas y autovías, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

En este episodio de nevadas, las carreteras que pueden verse afectadas en las próximas horas son las siguientes:

A-52 Benavente-Ourense

A-6 Lugo-Benavente-Segovia-Madrid

AP-6 Guadarrama-Adanero

A-66/AP-6 Asturias-León

A-67 Santander-Palencia

A-231 León-Burgos

A-1 Madrid-Burgos

A-15 Medinaceli-Soria

A-2 y R-2 Guadalajara-Calatayud

Desde la DGT también se recomienda prestar la máxima atención al estado de las carreteras teniendo en cuenta el código de colores de la carretera.

Como en ocasiones anteriores, en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como las que a continuación se enumeran:

• Restricciones a la circulación de vehículos pesados.

• Restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas cuando sean necesarios para circular.

• Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos.

• Cortes totales preventivos.

• Seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Dejar libre el carril izquierdo

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario.

Ante esta situación de alerta, es conveniente recordar que hay que dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves; prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.