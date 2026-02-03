Rueda llama a las empresas gallegas a colaborar en un Xacobeo «con proxección universal»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a su llegada al acto sobre los patrocinios del Xacobeo 2027 en la Cidade da Cultura PACO RODRÍGUEZ

«Temos unha oportunidade que non teñen en ningún sitio de España», dijo Alfonso Rueda sobre el Xacobeo 2027 ante las decenas de empresarios convocados a un encuentro sobre patrocinios celebrado en el salón Cinc de la Cidade da Cultura . «Aquí comeza todo», dijo el presidente a los asistentes, antes de recordar que «o Xacobeo ten proxección universal» y que el del año que viene debe servir para proyectar a Galicia en todo el globo y de cara a próximas citas: «Todo o mundo ten que falar deste Xacobeo dentro de moitos anos».

Rueda recordó las cifras turísticas del año pasado. Según el INE, vinieron a Galicia 8,9 millones de visitantes, y señaló que antes de la pandemia el objetivo «ambicioso» era alcanzar los cinco millones. Esas cifras son «indicativo do que podemos facer». El sector supone más del 12 % del PIB de la comunidad. Llamó a consolidar esas cifras: «Se sabemos aproveitar, multiplicaremos».

Pero el presidente subrayó que, más allá de números, el Xacobeo supondrá «expoñerse ao mundo». Por eso hizo un llamamiento «a todo o mundo» que quiera participar, sea como patrocinados o como patrocinadores, gallegos y foráneos, con o sin presencia ya en Galicia, porque dada la proyección global de las peregrinaciones, hay interés por ellas en países del otro extremo del mundo.

El presentador Arturo Fernández; la catedrática de la USC, María Bastida; el responsable de márquetin de Estrella Galicia, José Cabanas; la presidenta de la Asociación Galega de Empresas Musicais, Patricia Hermida, y el responsable de la prueba ciclista Gran Camiño, Ezequiel Mosquera PACO RODRÍGUEZ

Rueda añadió que han diseñado un sistema de patrocinios que aspira «a non deixar a ninguén fora» y a ser «o máis xusto posible», que se irá detallando en próximos días. Los beneficios de ese sistema, añadió, se prolongarán durante el 2028, cuando también se celebrarán actividades relacionadas con el año santo. Además, el presidente anunció que se mantendrá el programa iniciado en el Xacobeo 2021-2022 de llevar actividades a todos los ayuntamientos, porque debe ser un proyecto de todos. También reclamó al Gobierno central que concrete los beneficios fiscales vinculados a la cita.

Antes del presidente tomaron la palabra la catedrática de la USC, María Bastida; la presidenta de la Asociación Galega de Empresas Musicais, Patricia Hermida; el responsable de márketing de Estrella Galicia, José Cabanas, y el responsable de la prueba ciclista Gran Camiño, Ezequiel Mosquera. Los cuatro coincidieron en subrayar el potencial que ofrece el Xacobeo como escaparate global.